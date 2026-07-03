Alvarado por dictamen de Contraloría sobre Steinert: "Todos los ministros podemos cometer algún tipo de error"

El biministro Claudio Alvarado abordó este viernes el dictamen de la Contraloría General de la República que cuestionó a la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, por exceder sus atribuciones al solicitar antecedentes a la Policía de Investigaciones (PDI) sobre una causa penal en desarrollo.

“Es un fallo de la Contraloría que nosotros respetamos, que reprocha una decisión que se tomó en su minuto por parte de la exministra y que nosotros la tomamos como referencia para que hacia adelante tener un actuar más cuidadoso en esta materia”, afirmó el secretario de Estado.

El pronunciamiento del organismo fiscalizador estableció que la información requerida por Steinert en marzo de 2026 no era necesaria para las funciones de planificación del Ministerio de Seguridad y advirtió que dicha actuación podía afectar una investigación penal en curso, vulnerando el deber de abstención contemplado en la legislación.

La resolución fue categórica: “La actuación analizada no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial de que se trata y no se aviene con su deber de abstención”.

Consultado por el fallo, Alvarado descartó que lo ocurrido responda a un error político y enfatizó que la infracción es de carácter legal. “Yo creo que aquí lo que se transgredió, de acuerdo a este deber de abstención, es que se hizo una consulta respecto a personas que estaban llevando una causa que estaba en desarrollo, que estaba en investigación y que le corresponde al Ministerio Público”, explicó.

El biministro también relativizó el episodio y defendió la gestión de la exautoridad, al señalar que este tipo de situaciones pueden presentarse en el ejercicio de cargos públicos. “Nosotros somos agradecidos y reconocemos el aporte de la exministra Steinert en su paso por el gobierno y, en el ejercicio de un cargo público, todos los ministros de pronto podemos cometer algún tipo de error. Y en ese sentido, la Contraloría aquí manifestó públicamente que había una falta al deber de abstención, que suele ocurrir en muchas oportunidades en diferentes instancias”, concluyó.

Cabe señalar que, en su dictamen, la Contraloría cuestionó que la consulta de Steinert se hiciera sobre una causa penal que ella misma había liderado previamente como fiscal regional de Tarapacá, antecedente que el organismo fiscalizador consideró para reforzar su conclusión sobre la falta al deber de abstención.