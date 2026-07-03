Ciclo de Invierno se toma Teatro Sidarte con cuatro producciones nacionales

Con la retrospectiva de Ocaso Teatro como punto de partida, Teatro Sidarte inaugurará su Ciclo de Invierno el próximo 1 de julio con Chilenito, un montaje que aborda la migración, la diferencia y la búsqueda de pertenencia. La programación continuará durante todo el mes con La niña de trapo, Lo que queda del fuego y AMARelTÉ.

Las funciones de todos los montajes se realizarán a las 19:30 horas en la Sala María Elena Duvauchelle del Teatro del Sindicato de Actrices, Actores y Trabajadores del Teatro (SIDARTE). Plan de Gestión financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La programación comienza entre el 1 y el 4 de julio con Chilenito, segunda obra de la retrospectiva de Ocaso Teatro. El montaje sigue a Crespo, un joven chileno que, sin lograr encajar en el entorno que lo rodea, emprende un viaje en bicicleta fuera del país en busca de oportunidades. Mientras enfrenta las dificultades de la migración, su familia deberá confrontar sus propios prejuicios y contradicciones.

Con música en vivo, humor y emoción, la obra propone una reflexión sobre la diferencia y el sentido de pertenencia. “Más que una obra sobre migración, Chilenito terminó convirtiéndose en una obra sobre la diferencia, sobre el deseo de ser aceptado y sobre la necesidad de encontrar una identidad propia en medio de un entorno que muchas veces exige uniformidad”, señaló el dramaturgo David Gajardo Gúmera.

David Gajardo agregó que la obra nació a partir de una inquietud que continúa vigente: “nos preguntábamos si era posible sentirse extranjero sin haber abandonado nunca el lugar donde naciste”. Desde esa premisa, Chilenito propone mirar la experiencia del desarraigo más allá de las fronteras geográficas, abordando la sensación de no pertenecer y la búsqueda de un espacio donde ser reconocido desde la empatía.

La cartelera continúa el 9, 10 y 11 de julio con “La niña de trapo”, de la Compañía Tercer Cuerpo, escrita y dirigida por Belén Gómez. La obra construye un universo poético en torno a una niña que sueña con ser bailarina, mientras su familia enfrenta la enfermedad, la ausencia y la fragilidad de los recuerdos.

Posteriormente, entre el 16 y el 25 de julio, los días jueves, viernes y sábado, se presentará Lo que queda del fuego, de Bitácora Teatro Chile. Escrita y dirigida por Rodrigo Cabello Zárate, la obra sitúa a una pareja en medio de un toque de queda, donde las tensiones de su relación dialogan con un país marcado por el estallido social y la pandemia.

Finalmente, entre el 29 de julio y el 1 de agosto estará en cartelera “AMARelTÉ: obra en 7 tazas para dos cuerpos, un vacío y un trompo en movimiento” del Proyecto de investigación AmarelTé, dirigida por Paula Calderón Ortiz y coescrita junto a Marcela Sáiz Carvajal. Inspirada en las siete tazas del Tratado del Té de Lu Tung, la propuesta invita a vivir una experiencia escénica íntima y sensorial que rescata la lentitud, el silencio y la contemplación como formas de resistencia frente al ritmo acelerado de la vida contemporánea.

Las funciones se realizarán bajo el sistema “paga lo que puedas”, buscando ampliar el acceso a las artes escénicas. Las entradas están disponibles a través de Ticketplus.