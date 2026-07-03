Consorcio de Universidades del Estado rindió homenaje a la ex Rectora Rosa Devés

La profesora Rosa Devés, Rectora de la Universidad de Chile entre 2022 y 2026, recibió un sentido homenaje “por su destacada trayectoria y su permanente contribución al fortalecimiento de las universidades estatales” en la ceremonia de cambio de mando del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), en el edificio del ex Congreso.

Al terminar su periodo en la rectoría, la profesora Devés, además, puso fin a sus cuatro años como vicepresidenta del Comité Ejecutivo del CUECH, cargo en el que la sucederá la rectora Alejandra Mizala.

“El trabajo junto a las rectoras y los rectores del CUECH ha sido una fuente permanente de aprendizaje y una manera de cumplir la misión de la Universidad de Chile en su sentido más amplio, para contribuir al fortalecimiento de un sistema de educación pública al servicio del país. Esa tarea solo adquiere su plena dimensión cuando se desarrolla desde la colaboración, el diálogo y la convicción de que el fortalecimiento de cada universidad estatal fortalece también el desarrollo de Chile”, dijo la profesora Devés.

Así, afirmó que “ha sido un privilegio compartir este camino con el rector Osvaldo Corrales durante su presidencia del CUECH, cuya conducción contribuyó decididamente a consolidar el trabajo conjunto de nuestras instituciones”. “Asimismo, constituye una profunda alegría que, por primera vez, una mujer haya asumido la presidencia del Consorcio, responsabilidad que hoy ejerce la rectora Marisol Durán. La ceremonia de traspaso de la presidencia fue un momento especialmente emotivo, no solo por lo que simbolizó para nuestras universidades, sino también porque expresó la madurez de una comunidad académica que avanza con convicción hacia una representación más diversa e inclusiva, siempre guiada por el compromiso compartido con la educación pública y el bienestar del país”, agregó.

Durante sus cuatro años en el cargo, la profesora Devés “ejerció un liderazgo sereno y firme que, desde el diálogo y el respeto, nunca retrocedió en la defensa de los más altos valores que inspiran a la educación pública”, destacó el rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, presidente saliente del CUECH. “Su ejercicio fue el más claro testimonio de que no solo se educa con la palabra, sino que ante todo con el ejemplo. Esa actitud le ha valido un reconocimiento, y seguirá siendo un ejemplo y una inspiración para todas y todos nosotros”, agregó.

Por su parte, la rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) y nueva presidenta del CUECH, Marisol Durán, aseguró que “las palabras van a ser siempre pocas para poder referirnos a la calidad humana de la ex Rectora Devés”. “Siempre promovió el diálogo, tratando de avanzar y llegar a puerto, más que a una confrontación o un disenso”, destacó.

En la ceremonia, la profesora Devés recibió por parte del CUECH una escultura de la artista Francisca Ortega, quien es la actual rectora de la Universidad Miguel de Cervantes. Como parte del homenaje, las niñas, niños y jóvenes de la Orquesta Infantil de Santiago hicieron una intervención musical, en la que interpretaron versiones sinfónicas de canciones populares, como El cigarrito de Víctor Jara y Run run se fue pa’l norte, de Violeta Parra.