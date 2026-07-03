Fiscalía presentará más de 200 testigos en juicio por el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda

La Fiscalía comenzó este miércoles la preparación del juicio oral por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. En la causa hay 20 acusados vinculados al Tren de Aragua y el Ministerio Público anunció que presentará más de 200 testigos y un centenar de evidencias digitales para sostener la acusación.

El secuestro ocurrió el 21 de febrero de 2024, cuando un grupo de sujetos ingresó al departamento de Ojeda, en la comuna de Independencia, simulando ser funcionarios de la Policía de Investigaciones. Su cuerpo fue hallado diez días después, enterrado en una toma de Maipú.

El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, sostuvo que la investigación permitió establecer en sus primeras etapas que el caso excedía la acción de una organización criminal común. “Esta causa comienza el 21 de febrero de 2024 y nosotros en abril ya teníamos plena convicción de que esto no era un delito común cometido por el Tren de Aragua, sino que tenía una connotación distinta, principalmente por el perfil que tenía la víctima y por la incomodidad que le generaba al gobierno venezolano“, afirmó.

La acusación reúne los antecedentes del secuestro y homicidio de Ronald Ojeda junto con la investigación por el doble secuestro con homicidio ocurrido en Rinconada en 2023, debido a que, según la Fiscalía, ambos hechos fueron cometidos por la misma estructura criminal.

Para los 20 acusados, el Ministerio Público solicita penas que van desde cinco años de presidio hasta presidio perpetuo calificado. Además de la prueba testimonial, la Fiscalía incorporará más de un centenar de evidencias digitales durante el juicio.

En paralelo a la audiencia, este jueves llegó a Chile Dayonis Orozco, ciudadano venezolano extraditado desde Colombia, quien permanece imputado por asociación criminal y es investigado por su presunta participación en el doble secuestro con homicidio de Rinconada.

Sobre su situación judicial, Barros indicó que “Dayonis Orozco fue detenido en Colombia a raíz de una orden de detención que emana del fiscal Pablo Sabaj. En el caso nuestro está vinculado al doble secuestro con homicidio de Rinconada“.

Consultado por una eventual declaración del presidente venezolano Nicolás Maduro, el persecutor señaló que “va a depender de las autoridades norteamericanas y también de la voluntad que tenga si quiere o no declarar. Sabemos que está en otro proceso“.

La investigación mantiene pendientes las solicitudes de extradición de Carlos “Bobby” Gómez, detenido en Colombia, y Adrián “El Turko” Gámez, detenido en Estados Unidos. Sobre esos procesos, Barros sostuvo que “las extradiciones han ido dándose de una manera mucho más expedita de lo que nosotros pensábamos. Creemos que durante este año deberíamos tener a todos los que están detenidos en proceso de extradición a disposición de la Fiscalía”.