Furia ARMY: incertidumbre por el recinto de los conciertos de BTS desata movilización de las fans

Las fanáticas del grupo de k-pop, BTS —conocidas como ARMY — convocaron para este viernes a las 18:30 horas, a una manifestación pacífica afuera del Palacio de La Moneda. Acción que se suma a otro llamado a protesta fijado para este domingo en la Plaza Baquedano, que además será acompañado por otras manifestaciones frente a gobernaciones regionales de todo el país.

La molestia de las seguidoras de la banda surcoreana se da luego de que el Instituto Nacional del Deporte (IND) negara la autorización para realizar los tres conciertos de BTS agendados para octubre en el Estadio Nacional. Cabe señalar que las entradas de las tres fechas —14, 16 y 17 de octubre del 2026— ya fueron vendidas en su totalidad.

Sobre el tema, incluso se han pronunciado autoridades de Gobierno, quienes aclararon el por qué de la negativa del IND. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, detalló que tiene que ver con la logística necesaria para montar el escenario de 360 grados, que es parte de la gira internacional de BTS —que podría obligar a cerrar el recinto “durante mucho tiempo”— y también, con los posibles daños que se generarían en la cancha del estadio.

“Se han ofrecido locaciones alternativas dentro del mismo radio del Estado Nacional, y esa es una situación que se está evaluando y se está conversando”, agregó el ministro, quien aludió a la propuesta planteada a la productora DG Medios, de realizar el concierto en la Explanada Sur y no en el Coliseo Central.

Desde el Ejecutivo también recalcaron que el IND nunca confirmó a la productora la disponibilidad del Estadio Nacional, pero que aún así se procedió a la venta de entradas.

En diálogo con 24 horas, la ministra del Deporte, Natalia Ducó, sostuvo que “se ha hecho común que las productoras salgan a vender entradas sin estas confirmaciones”. “Quienes terminan pagando las consecuencias son los fans, como las ARMY, que hoy están sufriendo por haber comprado una entrada para un recinto cuyo uso nosotros, debido a las características técnicas del concierto, no podemos confirmar”, señaló Ducó.

“Las ARMY tienen derechos”

Distintos actores se han pronunciado en defensa de las fanáticas de BTS. Desde la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) pidieron una respuesta de DG Medios a los dichos de la ministra Ducó e hicieron un llamado para que las afectadas ingresen sus reclamos en una plataforma de la organización.

Lo último, con la idea de “verificar la magnitud de los daños y evaluar acciones legales en caso que los responsables no ofrezcan una solución satisfactoria y en conformidad de la ley”.

El presidente de Conadecus, Hernán Calderón, afirmó que lo que exigen es “claridad y transparencia por parte de la productora que estaba patrocinando la presentación de BTS”.

“Los consumidores necesitan respuestas claras y precisas porque ellos adquirieron ticket. Por lo tanto, necesitan que se les aclare cuál es la situación precisa y si se realizará la presentación en el Estadio Nacional o en otro recinto deportivo”, aseguró Calderón.

Por su parte, la abogada y exdiputada Camila Musante puso a disposición su estudio jurídico, Musante y Pardo, en caso de que sea necesario interponer acciones judiciales. “Las ARMY tienen derechos”, remarcó la exparlamentaria.

Las otras opciones para realizar el concierto

En medio de la incertidumbre, otros estadios en la Región Metropolitana y también en regiones se han puesto a disposición para ser escenario de los conciertos de la banda surcoreana.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, ofreció el Estadio Sausalito; el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, hizo lo propio con el Estadio Ester Roa; y el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, señaló que ya ha tenido contactos con DG Medios para que los conciertos se realicen en el Estadio Monumental.

De todas maneras, ninguno de esos recintos cuenta con una capacidad similar a la del Estadio Nacional, que en una noche puede albergar hasta 60 mil asistentes.