Gobierno de Santiago recupera el 100% de fachadas del Barrio Concha y Toro

El Gobierno de Santiago logró la recuperación del Barrio Concha y Toro, alcanzando el 100% de la restauración de sus 64 fachadas, intervención que consideró una inversión de $55 millones y que permitió recuperar 4.288 m².

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, manifestó que “así como dejamos de hermosa y limpia la Alameda, hoy celebramos la recuperación del 100% de las fachadas del barrio Concha y Toro. Son 55 millones de inversión que devuelven la belleza y vida a este hermoso barrio”.

En esta línea, relató que “el 2023, cuando partimos la limpieza de la Alameda, hubo muchos incrédulos sobre el proyecto. Tres años después demostramos que se puede. Nuestra Alameda luce linda y limpia, eso es lo que logramos ahora en este barrio patrimonial”.

El proyecto contempló técnicas especializadas como hidrolavado, hidroarenado, granallado, limpieza química, limpieza con vapor y pintura, adaptadas a las distintas características de las edificaciones patrimoniales ubicadas en las calles Concha y Toro, Erasmo Escala, Avenida Brasil, Romero y Maturana.

“Se intervinieron 64 fachadas. Esto no es solo estética: transmite orden, cuidado y genera sensación de seguridad para nuestros habitantes”, agregó el gobernador Orrego.

La ejecución de las obras se ejecutó en un plazo total de nueve meses, que incluyó 90 días de limpieza inicial y 180 días de mantención, etapa que comienza tras la finalización de los trabajos para asegurar la conservación de las fachadas recuperadas.

Desde marzo de 2023, el programa de recuperación de fachadas ha realizado mantenciones periódicas en 1.088 inmuebles, equivalentes a 114.935 metros cuadrados, incluyendo 75 inmuebles patrimoniales, con una inversión total programada que supera los $3.479 millones.

El alcalde (s) de Santiago, Jorge Nuñez, agradeció al gobernador y a su equipo “por recuperar este barrio histórico, un barrio hermoso, patrimonial, que permitirá recuperar la ciudad para las personas. Esperamos que la comunidad la pueda mantener, y como municipio nos comprometernos a la limpieza, mantención, para que en conjunto podamos recuperar cada barrio de esta linda comuna”.

La recuperación del Barrio Concha y Toro se enmarca en la estrategia Barrios de Borde, iniciativa del programa Nueva Alameda, que busca revitalizar once barrios ubicados en torno al principal eje de la capital, mediante intervenciones urbanas, activación económica, promoción cultural y trabajo colaborativo entre instituciones públicas, privados y comunidades locales.

Los barrios considerados son Bustamante–Plaza Italia, Lastarria, París–Londres, Nueva York–Bandera, Bulnes, Universitario, Concha y Toro–Brasil, Yungay, Matucana, Estación Central y Lo Prado.

En el caso de Concha y Toro, el programa ha impulsado diversas iniciativas para fortalecer la vida de barrio y el patrimonio, entre ellas dos versiones del Baile de Fantasía y Máscaras, el Festival de Tunas y Estudiantinas, que en conjunto reunieron a más de 5.000 asistentes, recorridos patrimoniales del programa “Santiago Te Conozco”, con cerca de 250 participantes, la recuperación de la platabanda ubicada en calle Romero, además de actividades de educación patrimonial desarrolladas junto al establecimiento educacional.