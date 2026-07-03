Luto en el teatro: Fernando Kliche fallece a los 71 años

El destacado actor uruguayo Fernando Kliche falleció a los 71 años, según confirmó ChileActores a través de una publicación en su cuenta de Instagram. En cuanto a la causa de muerte, la productora del Área Dramática de Mega, Daniela Demicheli, sostuvo en conversación con Mucho Gusto que el artista fue diagnosticado con un cáncer de páncreas que a la hora del diagnóstico ya había hecho metástasis.

Nacido en Montevideo y nacionalizado chileno, Kliche desarrolló la mayor parte de su carrera en Chile, donde se convirtió en uno de los galanes más recordados de las teleseries de las décadas de los 80 y 90. Antes de dedicarse a la actuación, ejercía como médico veterinario, hasta que fue descubierto por el dramaturgo Arturo Moya Grau, quien lo impulsó a ingresar al mundo de la televisión.

Su debut en la pantalla chica fue en “Casagrande” (1981), de Canal 13. Posteriormente integró el elenco de exitosas producciones como “La intrusa”, “¿Te conté?”, “Marrón Glacé”, “Champaña”, “El amor está de moda”, “Lola”, “Soltera otra vez”, “Pobre rico”, “Dime quién fue” y “Amor a la Catalán”, consolidándose como uno de los rostros más reconocidos de la ficción nacional.

Durante su trayectoria también participó en programas de humor como “Teatro en Chilevisión”, además de incursionar en el cine y la publicidad. Su legado quedó marcado por una extensa carrera de más de cuatro décadas en la televisión chilena, donde fue uno de los actores más populares de su generación.