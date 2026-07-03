Michelle Bachelet cuestiona violencia de género en política: “Sabemos lo que le pasó a Evelyn (Matthei) durante la campaña”

La expresidenta Michelle Bachelet pausó su gira internacional en el marco de su campaña como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas, y viajó hasta Chile para liderar la inauguración del Primer Encuentro Nacional de Alcaldesas organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y Horizonte Ciudadano.

La exmandataria entregó un discurso de poco más de 18 minutos centrado en la relevancia de los liderazgos femeninos en política, con especial énfasis en la gobernanza municipal, espacio donde “la democracia de verdad cobra sentido para la gente”, según sus palabras.

A partir de su experiencia, se refirió a los obstáculos que enfrentan las mujeres en la política y puso como ejemplo que en la prensa la cuestionaron por usar la misma chaqueta dos veces durante su actual candidatura en la ONU. “Ni con una expresidenta se terminan los estereotipos y las evaluaciones que son ridículas”, sentenció.

“Yo soy austera y no voy a comprarme 30 mil chaquetas. Y sí, las uso de nuevo (…) porque creo que eso no es lo importante, lo importante es el tipo de liderazgo, el tipo de ideas, lo que uno quiere hacer, de qué manera se acerca a la ciudadanía”, indicó.

“Para mí el tema de la mujer en la política, la mujer en general, pero en la política, es súper importante, porque creo que nosotras tenemos que estar en los lugares de toma de decisiones”, sostuvo la también exdirectora ejecutiva de ONU Mujeres.

Señaló como relevante la presencia de alcaldesas de distintos lugares. “Porque, probablemente, tanto en las conversaciones formales como en las informales, van a descubrir que las mujeres en la política muchas veces coinciden en los obstáculos y dificultades, más allá de los obstáculos específicos del trabajo, tiene que ver con los estereotipos”, destacó.

Desde su experiencia, Bachelet cuestionó que las mujeres son medidas con una vara distinta, por ejemplo, por la prensa. “Nosotras, desde la Evelyn Matthei, todas, pensábamos exactamente lo mismo. Cuando nos evaluaban a nosotros, nos evaluaban de manera diferente (…) a pesar de que estamos mucho mejor que hace años atrás, todavía existe ese prejuicio enorme de colocar estereotipos a las mujeres en política”, indicó.

En esa línea, la exmandataria se refirió a la violencia de género como uno de los obstáculos centrales e indicó que “eso se ha exacerbado a nivel digital como amenazas y ataques que buscan castigar la exposición pública y silenciar voces como las de ustedes o lo que es peor, descalificarlas”.

“Sabemos lo que le pasó a Evelyn (Matthei) durante la campaña (presidencial), que trataron de mostrarla como que tenía un deterioro y qué sé yo, con temas digitales”, expuso Bachelet en referencia al episodio que vivió la excandidata presidencial de Chile Vamos, quien denunció una campaña digital en su contra.

Al finalizar su alocución, la expresidenta hizo alusión a su candidatura como secretaria general de Naciones Unidas: “Una última cosa, en mi experiencia personal, el sentido del humor siempre ayuda, así que no hay que perderlo nunca. Entonces voy a echar una talla para terminar. Espero que la próxima vez, si soy seleccionada secretaria general, la reunión sea en Nueva York”.

Primer encuentro de alcaldesas

Este primer encuentro de alcaldesas cuenta con la presencia de 37 jefa comunales de todo el país y de distinto signo político —desde la UDI, hasta el Frente Amplio—, además de exautoridades y autoridades internacionales.

La jornada también incluyó un panel compuesto por la exalcaldesa de Santiago, Carolina Tohá (PPD); la exministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, y la exalcaldesa de París, Anne Hidalgo, militante del Partido Socialista francés. En la instancia se abordaron los liderazgos políticos y la gestión de crisis desde una perspectiva de género y a partir de las trayectorias de cada panelista.

El encuentro también ha contemplado espacios de formación, como talleres y clases para las autoridades comunales. Se extiende hasta el viernes 8 de julio, jornada en la que, además de un espacio deliberativo, se realizará un panel central protagonizado por la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann; la alcaldesa de María Pinto, Jéssica Mualim, y la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro.