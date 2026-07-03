Minsal suma a sociedades científicas y gremios para reforzar campaña de vacunación contra el sarampión

El Ministerio de Salud reunió este jueves a sociedades científicas, colegios profesionales y representantes del sector salud para fortalecer la campaña de vacunación contra el sarampión. La estrategia busca aumentar la cobertura de inmunización, en un contexto marcado por la presencia de brotes de la enfermedad en distintos países de la región.

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, señaló que el encuentro tuvo como objetivo coordinar acciones con distintas organizaciones para ampliar el alcance de la campaña. “Estamos preocupados y ocupados por las coberturas de vacunación contra el sarampión. En Chile no tenemos transmisión comunitaria de sarampión desde los años 90, solo hemos tenido algunos casos importados”, afirmó.

La autoridad recordó que este año se han confirmado dos casos importados y advirtió que la circulación del virus en países vecinos obliga a reforzar las medidas preventivas. “Tenemos más de 143 mil niños que aún no completan sus esquemas de vacunación e insistimos en el llamado a los padres, madres y tutores a revisar la página web del Minsal y acudir a cualquier vacunatorio público o privado en convenio para completar su esquema”, indicó.

Desde la Sociedad Chilena de Pediatría, la presidenta de la rama de Infectología, Leonor Jofré, llamó a reforzar la inmunización en la población infantil. “Esta es una enfermedad altamente transmisible que tiene muchas complicaciones. Es muy importante que nuestros niños se vacunen y reciban las dos dosis establecidas en el Programa Nacional de Inmunizaciones”, sostuvo.

Jofré agregó que “tenemos brotes en países cercanos como Perú, Bolivia y Buenos Aires, además del norte de América, lo que nos pone en riesgo de introducción del sarampión a través de viajeros”.

El vicepresidente nacional del Colegio Médico, Mauricio Soria, también respaldó la campaña. “Las vacunas son una de las intervenciones más importantes en salud pública. Hacemos el llamado porque nuestros niños al año y a los tres años deben completar sus dos dosis”, señaló.

En representación del Colegio de Enfermeras y Enfermeros, su presidente regional Santiago, Javier Letelier, llamó a completar los esquemas pendientes. “Sabemos que una sola dosis de vacuna contra el sarampión no es suficiente, necesitamos la segunda. Nuestro llamado es a que todos juntos podamos seguir cuidándonos”, afirmó.