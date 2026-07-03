Presidente electo de Colombia toma contacto con Israel para restablecer relación diplomática

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, sostuvo una llamada telefónica con su par en Israel, Isaac Herzog, en la cual ambos líderes conversaron sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

“Israel y Colombia empiezan a recomponer relaciones”, indicó la Oficina de Prensa del mandatario, en un comunicado en el que precisó que en dicha conversación ambos ahondaron en la “importancia de restablecer” las relaciones entre sus países y de “fortalecer los vínculos históricos de amistad, cooperación y entendimiento entre las dos naciones”.

En el documento se recalca que el “nuevo gobierno de la Patria Milagro” empieza a “recuperar el lugar de Colombia en el mundo, reconstruyendo relaciones con aliados estratégicos sobre la base del respeto, la confianza, la seguridad, la cooperación y la defensa de la libertad”.

Por su parte, Herzog manifestó en un mensaje en redes sociales su “interés” en que ambos trabajen juntos en pro de “volver a encarrilar las relaciones entre Israel y Colombia”.

El representante de Israel además invitó a De la Espriella a visitar su país una vez que asuma el cargo.

En mayo de 2024 el presidente saliente colombiano, Gustavo Petro, anunció la ruptura de los lazos diplomáticos con Israel, al calor de la postura de Bogotá sobre el conflicto entre Israel y Palestina y, en específico, sobre la situación en Gaza desde 2023.

“Colombia no puede ser cómplice ni guardar silencio manteniendo relaciones diplomáticas con un Gobierno que se comporta de esa manera y enfrenta tan graves acusaciones de la comisión de un genocidio, crímenes de guerra y violaciones al Derecho Internacional Humanitario”, señaló en ese entonces un comunicado del Ministerio de Exteriores.