Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 3 de Julio de 2026


Presidente Kast tras reunión con partidos oficialistas: "Tenemos que afiatar las confianzas"

Los timoneles de Republicanos, RN y UDI salieron conformes del encuentro, pero esquivaron los detalles sobre cómo se traducirá en los hechos la anhelada "coordinación" y descartaron cualquier tipo de llamado de atención por parte del Jefe de Estado.

Los timoneles de Republicanos, RN y UDI salieron conformes del encuentro, pero esquivaron los detalles sobre cómo se traducirá en los hechos la anhelada "coordinación" y descartaron cualquier tipo de llamado de atención por parte del Jefe de Estado.

Política

Luego de encabezar una reunión con los timoneles de los partidos del oficialismo, el Presidente José Antonio Kast realizó una declaración pública en la que aseguró que se deben “afiatar las confianzas”, y reconoció que el encargado de coordinar aquello es el propio el Gobierno.

La reunión, que tuvo lugar este viernes en el Palacio de La Moneda, fue convocada por el Mandatario para limar asperezas en su sector tras varios días de declaraciones cruzadas y tensiones, como consecuencia del rechazo a la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Cabe recordar que el libelo fue impulsado por los partidos Republicano y Nacional Libertario —este último  no es parte del Gobierno—, pero no contó con el respaldo de senadores de la UDI y Renovación Nacional (RN).

Pese a que se esperaban anuncios concretos, como nuevas instancias de coordinación entre las colectividades, o incluso la posible conformación de una coalición de Gobierno, después del encuentro no se entregaron mayores detalles.

El Presidente Kast sostuvo que en el marco del trabajo del Ejecutivo “necesitamos siempre una muy buena coordinación y hemos visto cómo esa coordinación se va a ir mejorando día a día”.

Presidente José Antonio Kast.
Presidente José Antonio Kast. Foto: Aton.

“Tenemos que tener grados de cooperación entre los poderes, el poder Ejecutivo, el poder Legislativo, para avanzar en proyectos de ley que son fundamentales (…) y tenemos que afiatar las confianzas”, declaró.

De acuerdo a Kast, “eso corresponde en gran parte al Gobierno, el generar las instancias para que podamos generar esas confianzas”.

Los presidentes de partido se mostraron conformes con la reunión, pero tampoco precisaron la manera en que se mejorarán las relaciones al interior del oficialismo.

El timonel de Republicanos, Arturo Squella, señaló que hay “una muy buena coordinación, vamos a estar permanentemente, periódicamente, trabajando juntos en reuniones con ese propósito, así que muy contentos con el desayuno que tuvimos”.

Timoneles de partidos oficialistas tras reunión con el Presidente José Antonio Kast en La Moneda.
Timoneles de partidos oficialistas tras reunión con el Presidente José Antonio Kast en La Moneda. Foto: Aton

En una línea similar, la presidenta de RN, Andrea Balladares, aseguró que la reunión se hizo “mirando hacia el futuro, a los desafíos que tenemos”.  Hoy día el país está en un minuto económico complejo, necesitamos sacar el proyecto de megarreforma, así que fue una buena reunión de coordinación, mirar cómo mantenemos cohesión, cómo trabajamos en equipo y cómo miramos los distintos desafíos que tiene hoy día el Gobierno”, dijo.

Por su parte, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, recalcó que más que una coalición oficialista, existe la necesidad de “coordinarnos bien, de tener reuniones más periodicas”.

Asimismo, descartó el que haya existido un “llamado de atención” por parte del Presidente Kast: “Las cosas cuando estamos todos empujando para el mismo lado son mucho más amistosas que eso”.

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