Sebastián Morales conquista un nuevo bronce para Chile en los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026

El Team ParaChile continúa sumando medallas en los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026. Este viernes, el para ciclista Sebastián Morales obtuvo la cuarta medalla de bronce para la delegación nacional al finalizar tercero en el Gran Fondo de la clase H3-H5.

El chileno fue uno de los protagonistas de una prueba marcada por la estrategia, que se definió recién en el sprint final. Durante las cuatro vueltas al circuito de Agustín Codazzi, con un recorrido total de 36 kilómetros, Morales se mantuvo siempre en el grupo de punta, liderando incluso algunos pasajes de la competencia y marcando el ritmo de carrera.

En los últimos metros, el venezolano Richard Espinoza logró desprenderse para quedarse con la medalla de oro, con un tiempo de 1:04.22. Detrás de él arribaron, separados por escasa distancia, el brasileño y campeón parapanamericano Eduardo Ramos, quien obtuvo la plata, y el chileno Sebastián Morales, que aseguró el tercer lugar.

Tras la competencia, el nacional expresó su emoción por el resultado obtenido. “Es un sueño. Para mí llegar esprintando con el campeón panamericano, que me ganó por un tubular, es un sueño. Me voy flotando para la casa”, afirmó Morales.

Con este resultado, el para deportista sumó su segunda medalla en Valledupar 2026, luego del bronce obtenido el jueves en la prueba de contrarreloj individual, consolidándose como una de las principales figuras del para ciclismo chileno en el certamen.

La participación del Team ParaChile en el para ciclismo concluirá este sábado con las pruebas de Gran Fondo, donde competirán Benjamín Ruarte, Hernán Moya, Matías Mansilla y Nicol Baeza, en busca de nuevas preseas para la delegación nacional.