Selección femenina se impone en la final de la quinta jornada de FIBA 3x3 Nations League

La selección femenina 3×3 venció a Canadá por 17-15 y se adjudicó el STOP 5, el penúltimo de esta FIBA 3×3 Nations League que se disputa en el Centro de los Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional.

La jornada de este jueves comenzó con un triunfo ante Islas Caimán (21-07). Luego, superaron a Puerto Rico (21-13) lo que les permitió disputar la final ante el país norteamericano. Así, las locales se instalaban por segundo día consecutivo en el partido de cierre. Esta vez, en el quinto día de competencias, sería una celebración para el equipo chileno.

En la final, Fernanda Ovalle lideró a las nacionales con 9 puntos seguida de Valentina Ojeda con 5 unidades. Fernanda Ovalle, seleccionada de 3×3, comenta que en el partido con Canadá “nos mantuvimos fuerte , concentradas en el plan de juego, lo dimos todo y la gente nos ayudó harto”.

“Nos mantuvimos bien, el torneo va pesando porque es muy duro y son muchos partidos a la semana. Canadá es un equipo fuerte, pero queríamos ganar” agrega la deportista nacional en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile.

Ovalle afirma que el objetivo era alcanzar todas las finales posibles. “Habíamos llegado a algunas finales, pero no habíamos podido lograr el primer lugar y sabíamos que podíamos hacerlo. Estábamos motivadas y estamos muy felices” destaca.

La seleccionada recuerda que “han sido años de proceso de este 3×3, con este grupo, por eso estábamos muy unidas”. “Ha sido un torneo bueno para nosotros” menciona y destaca que el primer día “supimos recuperarnos de las dos derrotas de la fase de grupos”.

El equipo puede ir rotando durante el día y se nota que “estábamos conectadas”. “Ojalá hoy día se pueda terminar el torneo de la mejor manera porque nuestro sueño es llegar nuevamente al Mundial U23” concluye.

Los días anteriores, las seleccionadas manifestaban sus expectativas de conseguir un triunfo porque el “el equipo cada vez ha ido mejorando más” en el avance del torneo.

El evento continúa este viernes para vivir una jornada final, la que promete ser llena de emociones en la búsqueda de los cupos al Mundial de China Sub 23.

CALENDARIO OFICIAL – STOP 6

14:55 hrs: 🇨🇱 CHILE vs. 🇨🇦 Canadá (Varones)

15:20 hrs: 🇨🇱 CHILE vs. 🇨🇦 Canadá (Damas)

18:35 hrs: 🇨🇱 CHILE vs. 🇦🇷 Argentina (Varones)

19:00 hrs: 🇨🇱 CHILE vs. 🇵🇷 Puerto Rico (Damas)

(Bloque tarde: Partidos definitorios de fase de grupos)

20:00 hrs: Gran Final Femenina

20:25 hrs: Gran Final Masculina