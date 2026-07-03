Soledad Hormazábal por megarreforma y sostenibilidad fiscal: “Pareciera ir en sentido contrario en algunas cosas”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Soledad Hormazábal, directora de Evidencia en Pivotes, analizó el escenario macroeconómico del país ad portas de una recesión técnica y calificó la situación como “super compleja”. Además, se refirió a la megarreforma del Gobierno y si bien valoró aspectos como la rebaja del impuesto de primera categoría, cuestionó otras medidas “no tan necesarias” que impactan en el déficit fiscal.

En primer lugar, respecto al contexto económico de Chile, la también exasesora económica del gabinete del expresidente Sebastián Piñera puso énfasis en que “lo más grave es el impacto en el empleo, que la cifra llegó a 9,4%”. Aseguró que, en sus estimaciones, este nivel llegaría más adelante en el año por temas estacionales: “Si bien se esperan aumentos durante el invierno, la magnitud ha sido mayor a la que se podía anticipar”.

Respecto a la razón de las cifras macroeconómicas actuales y las responsabilidades políticas, indicó que hay factores múltiples. Mencionó el contexto internacional con el alza de los combustibles y agregó que “lo que se tiene que adjudicar a este Gobierno, fue el traspaso completo de este shock de precio a la economía”.

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Señaló otros factores internacionales, como los anuncios arancelarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que impactaron en la minería, así como el el fenómeno de El Niño, que tiene efectos en la pesca.

Sobre el escenario del trabajo, apuntó a la administración de Gabriel Boric y aseguró que “las políticas que aumentaron fuertemente los costos laborales durante el gobierno anterior tuvieron un impacto en el empleo”.

“Entonces, yo creo que acá hay un cuadro donde nadie está libre del pecado, diríamos. Hay políticas del gobierno anterior que tuvieron impacto sobre el empleo, que está medido incluso. También está el traspaso del shock de los combustibles, que ha tenido un impacto en la actividad y además una buena parte tiene que ver con factores internacionales”, resumió la magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile.

Megarreforma y sostenibilidad fiscal

Consultada por la megarreforma y su impacto en la sostenibilidad fiscal, la economista indicó que “pareciera ir en sentido contrario en algunas cosas”. Reconoció que “efectivamente hay algunas medidas contenidas que aumentan el déficit, pero que son muy necesarias, como la rebaja del impuesto corporativo”.

Sin embargo, aseguró que “hay otras medidas que también aumentan el déficit de manera importante y, en mi opinión, no son tan necesarias como el Crédito Tributario al Empleo”.

Respecto a los cuestionamientos a la rebaja del impuesto de primera categoría por la menor recaudación, aseguró que si bien esta medida eleva la inversión y genera recaudación tributaria, “no alcanza a compensar la menor recaudación que se generó por esa baja de impuestos (…) Va a aumentar, pero en el neto va a haber bajado”.

No obstante, destacó que “hay una coincidencia en que Chile ha perdido mucha competitividad tributaria en un mundo globalizado. Una economía chica y abierta como la nuestra, requiere ser competitiva globalmente en términos tributarios y actualmente estamos con una tasa de impuesto corporativo que es muchísimo más alta del promedio de la OCDE. El proyecto de megarreforma lo que hace es llevar esa tasa corporativa al promedio de la OCDE”.

A juicio de la economista, “nos quedamos incluso un poco cortos” y aseguró que la rebaja “podría ser un poco mayor”.