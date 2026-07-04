"Abre la puerta a una discriminación inaceptable": Cristián Bellei desmenuza los riesgos de la reforma al Sistema de Admisión Escolar

El debate legislativo en torno a los cambios en el modelo de acceso a la educación básica y media se ha intensificado en el Congreso Nacional tras las indicaciones y modificaciones al actual Sistema de Admisión Escolar (SAE). La iniciativa propuesta por el Ejecutivo del Presidente José Antonio Kast incorpora un mecanismo paralelo de elección mutua para establecimientos con sobredemanda, donde las familias deben demostrar un compromiso previo con el proyecto educativo, habilitando a los colegios a realizar entrevistas de selección interna.
Frente a este escenario que también suma la pausa en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), el mundo académico y los expertos han manifestado preocupación ante el riesgo de retroceder hacia mecanismos de segregación. El temor apunta a que las nuevas atribuciones fiscalizadoras y las pruebas de ingreso terminen vulnerando la igualdad de oportunidades y la no discriminación que inspiraron la reforma educacional de la última década.
En diálogo con el programa Política en Vivo de Radio Universidad de Chile, el doctor en Educación e investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE), Cristián Bellei, abordó el alcance de esta ofensiva legislativa y sentenció: “Considero que introducir el compromiso explícito previo como requisito para postular, y más todavía introducir entrevistas para que los establecimientos puedan seleccionar a las familias, abre la puerta a unas prácticas de discriminación que en Chile fueron muy masivas e inaceptables desde el punto de vista de la dignidad”.
El riesgo de dinamitar el SAE y la falta de control fiscalizador
Para Bellei, el diseño normativo del Ejecutivo altera el corazón del sistema, cuyo propósito principal es ordenar la oferta y la demanda garantizando que los niños no sean excluidos por su condición socioeconómica o familiar. “Lo que hace el proyecto es decir que cuando haya sobredemanda no vamos a aplicar el mecanismo aleatorio, sino que vamos a dejar que los colegios apliquen los procedimientos y criterios que ellos quieran. Se dice que tienen que ser no discriminatorios, pero la capacidad de fiscalizar eso en una entrevista o en pruebas de admisión es muy subjetiva”, argumentó el investigador.
Profundizando en las implicancias técnicas, el académico rebatió la necesidad de crear un circuito paralelo de postulación e insistió en que el algoritmo actual posee flexibilidad suficiente para perfeccionarse sin dañar la equidad. “Prácticamente todos los criterios que se estaban discutiendo en el país y en el mundo, como priorizar la cercanía al hogar o a los estudiantes vulnerables, se pueden meter en la fórmula del SAE sin necesidad de abrir las puertas a la discriminación”, puntualizó el doctor en Educación, añadiendo que el mundo experto concuerda en que la propuesta gubernamental dinamita el proceso precisamente donde es más relevante: en la resolución transparente de las vacantes con alta demanda.
La falsa equivalencia entre desempeño académico y mérito
Al desglosar el eje argumentativo del Gobierno sobre premiar el esfuerzo temprano, Bellei cuestionó la aplicación de filtros de selección académica desde el séptimo básico a los 12 años, advirtiendo que la literatura internacional sugiere postergar dicha diferenciación al menos hasta la enseñanza media. “El desempeño académico no es sinónimo de mérito; un niño le puede poner mucho empeño, pero tener dificultades de aprendizaje o menos recursos en el hogar, y no por eso vamos a decir que tuvo menos mérito que otro”, explicó el especialista.
El investigador sostuvo que juzgar a un estudiante únicamente por los resultados de una prueba de admisión oculta el impacto del capital cultural de su entorno e invisibiliza el esfuerzo individual de los sectores menos privilegiados. “Cuando tú ves que a un alumno le va mejor que a otro, no puedes llegar y decir que es porque se esforzó más. Puede que sea un estudiante con más recursos y estimulación en casa, mientras que el otro quizás no tiene libros, pero logró su nivel con muchísimo más esfuerzo personal”, complementó.
Al cierre, Bellei proyectó un escenario preocupante de aprobarse la iniciativa tal como está redactada. El experto advierte que restituir las pruebas de ingreso y las evaluaciones cualitativas a apoderados no solo distorsiona el concepto de mérito en una etapa de desarrollo prematura, sino que condena al sistema escolar chileno a reanudar la selección socioeconómica encubierta, privando a miles de niños y niñas de alcanzar su máximo potencial en igualdad de condiciones.
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