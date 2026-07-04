"Abre la puerta a una discriminación inaceptable": Cristián Bellei desmenuza los riesgos de la reforma al Sistema de Admisión Escolar

El investigador del CIAE de la Universidad de Chile cuestionó las modificaciones propuestas por el Gobierno al SAE. Alerta que las entrevistas internas y el "compromiso previo" dinamitan la equidad social en el acceso institucional.