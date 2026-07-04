Chile envía tercer vuelo con ayuda humanitaria a Venezuela tras devastadores terremotos que dejan más de 2.600 muertos

En respuesta a la severa catástrofe que afecta a Venezuela, el subsecretario Máximo Pavez, en compañía de la ministra de Salud May Chomalí, el ministro (s) de Defensa Rodrigo Álvarez y la subsecretaria de Salud Pública Alejandra Pizarro, junto a diversos representantes del sector privado, anunciaron el despacho del tercer vuelo con ayuda humanitaria a Venezuela. Esta nueva misión de la Fuerza Aérea busca mitigar el desabastecimiento hospitalario y de insumos básicos en la zona cero, reafirmando el compromiso de cooperación internacional de Chile con los países de la región que enfrentan emergencias de gran escala. Las autoridades locales destacaron que esta articulación público-privada permitirá sostener un flujo continuo de asistencia para las miles de familias damnificadas.

El subsecretario Máximo Pavez, con la ministra de Salud May Chomalí, el ministro (s) de Defensa Rodrigo Álvarez y la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro junto a representantes del sector privado, anunciaron el envío del tercer vuelo con ayuda humanitaria a… pic.twitter.com/Jdk2EQN8P4 — Subsecretaría del Interior (@SubseInterior) July 4, 2026

Este esfuerzo de soporte internacional se da en un escenario crítico, luego de que el gobierno venezolano elevara a más de 2.600 las víctimas fatales a raíz de los violentos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que golpearon el centro de la costa el pasado 28 de junio. El balance oficial emitido por el Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela, ratificó un total de 2.645 personas fallecidas, 12.666 heridos y más de 15.000 ciudadanos que perdieron completamente sus viviendas. El impacto del desastre natural ha destruido la infraestructura pública profunda, registrando severos daños estructurales en más de 800 edificaciones, de las cuales al menos 190 colapsaron por completo.

Ante el colapso logístico, el Ejecutivo liderado por Delcy Rodríguez detalló que la emergencia ha requerido el despliegue urgente de más de 3.300 rescatistas internacionales para remover escombros y buscar sobrevivientes, tareas complejizadas por las casi 900 réplicas anotadas tras los sismos principales. Hasta el momento, las cuadrillas de emergencia han logrado rescatar a 6.462 personas en condiciones extremas y han distribuido más de 9.400 toneladas de alimentos para atender a un universo superior a las 86.000 familias damnificadas. La carga despachada desde Santiago se sumará directamente a estos canales de distribución técnica en los albergues habilitados en las áreas costeras.