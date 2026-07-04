Cuerpo de Bomberos de Santiago revela que casi la mitad de sus salidas en 2025 fueron para rescates

El Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) oficializó su Memoria Institucional, revelando la alta exigencia operativa de sus 22 Compañías con un total de 10.081 actos de servicio. Del consolidado estadístico, las labores de rescate concentraron el 48% de las intervenciones con 4.803 llamados, divididos en 3.418 procedimientos no vehiculares y 1.385 accidentes de tránsito. En el plano de la distribución territorial, la comuna de Santiago centro concentró el 33,85% de las emergencias, seguida en el orden del despliegue por comunas del sector oriente y norte como Las Condes (14,9%), Providencia (10,79%), Estación Central (10,41%) y Renca (7,24%).

En el ámbito de los recursos humanos, la organización superó un hito histórico en sus 160 años de trayectoria al registrar una fuerza de 2.661 voluntarios y voluntarias, sumando 145 nuevas altas durante el ciclo operacional. El flujo de ingresos confirmó la consolidación y el avance de la equidad de género en los equipos de emergencia, permitiendo el cierre del periodo con un total de 224 mujeres en las filas activas, lo que representa el 8,4% de la fuerza laboral. Asimismo, el Directorio del CBS visó un megaproyecto de infraestructura técnica mediante la adjudicación del nuevo Complejo de Fuego Estructural en el Campo de Entrenamiento “Comandante Máximo Humbser Zumarán”, obra de capacitación avanzada que significará una inversión aproximada de $3.900 millones de pesos.

La gestión logística requerida para cubrir las emergencias implicó un gasto de 253.051 litros de diésel y 21.624 litros de bencina, conviviendo por primera vez con el consumo de 2.433 kWh de energía eléctrica debido a la paulatina transición hacia la electromovilidad. Esta transformación de la matriz energética se tradujo en la puesta en marcha de un carro bomba eléctrico y tres vehículos corporativos de Comandancia.

En el ámbito de las operaciones en terreno, el hito que marcó transversalmente al cuerpo fue el violento incendio estructural en Plaza de Armas, específicamente en calle 21 de Mayo, siniestro que requirió un combate ininterrumpido de 25 horas. Finalmente, la ceremonia de balance incluyó un emotivo homenaje al voluntario de la Sexta Compañía, Paul Cristoffer Valenzuela Muñoz, fallecido en acto de servicio el pasado 18 de diciembre, alzándose como el 50° mártir de la institución.