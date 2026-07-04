Diputado Leiva confirma que la oposición sigue evaluando acusación constitucional contra Trinidad Steinert

El diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, confirmó que las bancadas de la oposición mantienen bajo estudio prioritario la presentación de una acusación constitucional contra la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert. La ofensiva parlamentaria cobró fuerza tras el reciente dictamen de la Contraloría General de la República, organismo fiscalizador que determinó de forma concluyente que la exsecretaria de Estado sobrepasó sus competencias legales al solicitar, mediante un oficio directo, un informe interno a la Policía de Investigaciones (PDI).
El legislador detalló que los representantes de las fuerzas opositoras pertenecientes a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados sostuvieron una reunión técnica para unificar posturas frente a la resolución administrativa. “Coincidimos que es concluyente y categórico en orden a que la ministra Steinert incumplió un mandato legal y constitucional. Lo que corresponde ahora, ya zanjado el tema jurídico por la Contraloría, es cuáles son los pasos a seguir desde el punto de vista político y constitucional”, argumentó el parlamentario oficialista respecto al nuevo escenario judicial.
A pesar de la gravedad del informe emitido por el ente contralor, Leiva enfatizó que el bloque actuará con prudencia estratégica antes de formalizar el libelo acusatorio en la corporación. El parlamentario precisó que la arremetida requiere ser analizada de manera responsable y ponderada por los comités políticos, sugiriendo de forma paralela la posibilidad de ingresar una solicitud formal para constituir una comisión especial investigadora que profundice en el intercambio de oficios entre la exsecretaria de Estado y las jefaturas policiales.
El congresista concluyó advirtiendo que la salida de Steinert del gabinete de José Antonio Kast no extingue su responsabilidad política por los actos ejecutados bajo su firma. El representante de la Cámara de Diputados recalcó que el Congreso Nacional hará valer sus prerrogativas fiscalizadoras frente a un precedente que consideran de máxima gravedad institucional, sentenciando que “existen todas las herramientas constitucionales a disposición” y que el bloque opositor no descarta ninguna vía para sancionar la vulneración de las competencias ministeriales.