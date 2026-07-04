"La oposición necesita un primus inter pares": Osvaldo Andrade insta al Partido Socialista a asumir la conducción frente al Gobierno

El exministro criticó la falta de disposición al diálogo de la administración Kast, acusando un marcado "dogmatismo". Asimismo, afirmó que el gabinete se encuentra totalmente eclipsado por la figura del ministro Quiroz.