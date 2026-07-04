Ministra Natalia Duco condiciona uso de la cancha del Estadio Nacional para megaconciertos de BTS

La ministra del Deporte, Natalia Duco, condicionó de forma tajante el uso del coliseo central del Estadio Nacional para las presentaciones de la banda de K-pop BTS, argumentando razones estrictamente de infraestructura técnica. La secretaria de Estado explicó que la propuesta de mitigación de la productora DG Medios no superó los estándares exigidos para resguardar la cancha híbrida y los sistemas de drenaje frente a un inédito escenario de diseño 360 grados.

“Este es un escenario que nunca hemos tenido en Chile, con un peso y unas características únicas (…). Considera cargas cercanas a 600 toneladas, concentradas sobre un sector donde converge el drenaje, el sistema híbrido del césped y el riego del estadio, lo que destruiría el principal activo deportivo del país”, alertó la autoridad, descartando presiones arbitrarias en una evaluación técnica que se extendió por más de 10 meses.

Duco enfatizó que el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes (IND) jamás emitieron un acto administrativo, contrato o reserva que validara formalmente los espectáculos, responsabilizando a la empresa por la salida al mercado de los tickets: “La venta de entradas fue una decisión comercial adoptada por la productora, mientras la evaluación técnica seguía en curso”.

Como vías de resolución para evitar la cancelación, la jefa de la cartera planteó dos alternativas viables: que la firma incorpore una estructura tipo mecano que distribuya de manera eficiente el tonelaje sobre las pistas de atletismo o, en su defecto, trasladar el evento masivo a recintos con disponibilidad previamente reservada por el Ejecutivo, tales como la Explanada del Parque Estadio Nacional o el Parque Cerrillos.

La incertidumbre respecto a un eventual cambio de recinto o modificación en la diagramación de las localidades gatilló la inmediata reacción del mundo jurídico y de la opinión pública. La abogada y exdiputada Camila Musante anunció que su estudio jurídico, Musante & Pardo, especializado en la defensa de los derechos de los consumidores, se puso de forma gratuita a disposición de las miles de fanáticas de BTS ante eventuales perjuicios económicos por conceptos de pasajes, traslados, hotelería y el valor nominal de las entradas adquiridas en regiones o el extranjero.

Musante de manera firme que “Las ARMY tienen derechos” y advirtió que cualquier alteración de las locaciones pactadas inicialmente constituye una infracción a las bases comerciales, concluyendo que “si bien sabemos que la finalidad es que el concierto se realice, tiene que ser en las mismas condiciones que se compró la entrada, vale decir, en el Estadio Nacional. Cualquier cambio da derecho a demandar por ley del consumidor“.