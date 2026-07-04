Moreira advierte que tensiones provocadas por Republicanos dañan la confianza interna

El vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), manifestó su profunda preocupación por el enrarecido clima político que sacude las filas del oficialismo y formuló un llamado urgente a resguardar la cohesión del bloque gubernamental. En una entrevista concedida a El Mercurio, el legislador gremialista apuntó de manera directa a las inconsistencias de los sectores más duros de la derecha, cuestionando los puentes tendidos hacia colectividades no alineadas de forma estricta con La Moneda. “Me parece una contradicción que algunos republicanos se sientan más cómodos con un partido que se declara oposición amigable, entre comillas (PNL), que con Chile Vamos, que asumimos con convicción el desafío de acompañar al Presidente José Antonio Kast”, criticó el parlamentario, advirtiendo que actuar como gobierno en las mañanas y acercarse a facciones opositoras en las tardes triza los lazos del sector.

El representante por la Región de Los Lagos emplazó al Partido Republicano a revisar su comportamiento legislativo y a asimilar las dinámicas de la disciplina multipartidista, alertando que si las fuerzas afines a la administración no logran coordinar una estrategia común frente a los proyectos de ley en el Congreso Nacional, el único escenario resultante beneficiará directamente a la izquierda. Respecto a las recriminaciones que históricamente se dirigen a los partidos tradicionales bajo el concepto despectivo de la “derechita cobarde”, Moreira reconoció que dicha etiqueta puede hacer eco en una fracción del electorado, pero reivindicó con fuerza el rol de sus militantes: “Esa ‘derechita cobarde’ es la primera, con lealtad, en defender al Presidente Kast, en este momento en que en nuestro sector se producen divisiones”.

Proyecciones electorales anticipadas y la urgencia de la agenda legislativa

Consultado sobre el impacto de los disensos y los cuestionamientos emitidos desde las filas de Chile Vamos hacia las carteras sectoriales del Ejecutivo, el senador optó por no polemizar en torno a la figura de Evelyn Matthei, aunque admitió una indisciplina generalizada provocada por las ansias de posicionamiento en las urnas. “Somos un partido que formula críticas puertas adentro, pensando en el éxito del Ejecutivo, no en la elección presidencial, porque algunos están en campaña y la adelantaron muchos años“, fustigó Moreira, asegurando de forma tajante que en la actualidad “están todos en campaña” y que la responsabilidad por los reveses electorales anteriores no puede recaer de manera exclusiva en liderazgos aislados, sino en el desempeño colectivo de las directivas.

Finalmente, el vicepresidente de la Cámara Alta delineó las prioridades para el segundo semestre legislativo y urgió a acelerar las votaciones de las iniciativas emblemáticas radicadas en las comisiones de Valparaíso. En particular, Moreira se refirió al proyecto de Reconstrucción impulsado por el comité político de Kast, sosteniendo la conveniencia de asegurar su despacho de forma inmediata sin supeditar el texto a un consenso absoluto con el bloque de la centroizquierda. “Es necesario aprobar este proyecto a la brevedad y aunque sea con una frágil mayoría”, concluyó, llamando al oficialismo a no claudicar en sus compromisos programáticos fundamentales a cambio de pactos transversales que desnaturalicen las reformas prioritarias.