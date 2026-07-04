Raúl Soto asume la presidencia del PPD y emplaza a coordinar una "oposición amplia" contra el Ejecutivo

El Partido por la Democracia (PPD) concretó el cambio de mando de su directiva nacional, instancia en la que el diputado Raúl Soto asumió formalmente la presidencia de la colectividad.

El parlamentario por la Región de O’Higgins ratificó de esta forma los resultados de los comicios internos del pasado 30 de mayo, jornada donde encabezó la lista única de consenso denominada “Juntos al Futuro”, una plataforma institucional integrada además por el exministro de Bienes Nacionales, Sebastián Vergara, y la exvicepresidenta de la tienda, Katherine Araya. El arribo del legislador independiente-PPD a la testera de la agrupación busca abrir un nuevo ciclo estratégico tras periodos de adormecimiento electoral, apuntando a recuperar el protagonismo histórico del bloque dentro del espectro de la centroizquierda.

En su primer discurso político ante las bases del partido, Soto emplazó a la militancia a abandonar la complacencia administrativa y la inercia organizativa que ha condicionado la influencia de la colectividad en los recientes debates nacionales. “Tras sortear exitosamente cada uno de los retos que se nos han impuesto como partido, llegó el momento de dejar de conformarnos con la lógica de la sobrevivencia. El PPD merece más.

Chile espera más de nosotros, especialmente hoy, cuando la ciudadanía nos ha situado por tercera vez en nuestra historia en el rol de un partido de oposición”, discurseó el timonel, agregando que el mandato fiscalizador frente a La Moneda se ejecutará con estricta responsabilidad institucional, desmarcándose de la trinchera ciega: “En ningún caso para convertirnos en una oposición odiosa que busque el conflicto por el conflicto. Tampoco degradar la autoridad presidencial”.

Diagnóstico crítico al Ejecutivo y el imperativo de la unidad institucional

No obstante las señales de prudencia democrática, el nuevo presidente del PPD desplegó un duro diagnóstico respecto de la administración que comanda el presidente José Antonio Kast, acusando una supuesta estrategia gubernamental para erosionar el tejido de derechos sociales consolidados en el último periodo.

Soto argumentó que el respeto por la investidura de Palacio jamás implicará una claudicación en las facultades fiscalizadoras de las bancadas del Congreso Nacional frente a un “proyecto político ultraconservador que esconde una batalla cultural e ideológica detrás de una falsa apariencia de republicanismo”, sentenciando que la actual conducción de la derecha tradicional ha evidenciado un desprecio implícito por los consensos y logros que sostienen la convivencia civil en el país.

Para contrarrestar la hegemonía de las fuerzas oficialistas en las comisiones legislativas, el exdiputado falangista formuló un llamado urgente a edificar una coordinación amplia y sin exclusiones ideológicas entre las fuerzas del progresismo, relevando las alianzas de carácter estratégico que el PPD ha ido tejiendo con el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC).

“Frente a un gobierno ultraconservador, negarnos a la unidad de la oposición sería ser egoístas con Chile. No podemos ser egoístas con Chile. Tenemos que trabajar por esa coordinación”, valoró Soto, situando como prioridades programáticas de la nueva mesa el diseño de propuestas en materia de crecimiento económico sostenido, control de la seguridad pública y el rediseño de las orgánicas para volver a interpretar a los sectores populares y de clase media que se distanciaron del bloque en los últimos comicios presidenciales.

El arribo de Raúl Soto a la primera línea del PPD consolida una trayectoria marcada por el pragmatismo y el recambio generacional en el Congreso de Valparaíso.El actual parlamentario es licenciado en Derecho de la Universidad de Chile y se encuentra cursando su tercer periodo consecutivo en la Cámara de Diputados en representación del distrito de la Región de O’Higgins.

Su recorrido institucional estuvo ligado originalmente a la Democracia Cristiana (DC), colectividad en la que militó de forma activa hasta el año 2019, momento en que formalizó su renuncia indeclinable debido a profundas divergencias ideológicas y políticas con la conducción de la mesa nacional de la falange respecto del rol que debía adoptar el partido frente a las reformas estructurales de la época.