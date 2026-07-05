Daniel Núñez acusa que Quiroz actúa "como un patrón de fundo" en discusión de la megarreforma

El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, cuestionó la forma en que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha conducido la discusión de la megarreforma económica impulsada por el Gobierno. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el parlamentario abordó la mesa de diálogo instalada en el Senado, el contenido del proyecto y el escenario político que enfrenta el Ejecutivo durante su tramitación.

El senador del PC valoró que la presidenta del Senado, Paulina Núñez, impulsara una instancia de conversación entre el Gobierno y los comités parlamentarios, aunque aseguró que el Ejecutivo mantuvo sin espacio de negociación los aspectos centrales de la iniciativa.

“Lamentablemente el ministro Quiroz tiene una actitud muy intransigente y al inicio de esta mesa señaló una serie de temas que no estaban en discusión, diciendo: ‘estas cosas son intocables'”. En ese sentido, Núñez añadió que “la actitud que toma el ministro Quiroz hace que esta mesa pierda valor y uno se pregunta qué sentido tiene asistir si el ministro no cede nada de lo que es relevante“.

En esa línea, el parlamentario criticó la conducción del titular de Hacienda en la tramitación del proyecto: “Lamentablemente aquí ha habido una actitud de soberbia, con rasgos de prepotencia. El ministro Quiroz actúa como si fuera el dueño del Gobierno, muy en la dinámica de un patrón de fundo: cita a todo el mundo, los deja hablar, pero no le hace caso a nadie y no escucha a nadie”.

Respecto del cambio de postura del Ejecutivo, que terminó aceptando una mesa de diálogo luego de semanas descartándola, el senador sostuvo que la decisión responde al estrecho margen con que cuenta el oficialismo en la Cámara Alta y a la situación judicial que enfrenta el senador Miguel Ángel Calisto.

“La clave es que el Gobierno ve la amenaza de que sea desaforado el senador Calisto y que con eso la votación se estreche enormemente. Eso quiere decir que si uno de los senadores que vota con el Gobierno no los apoya, estaríamos en un empate“.

En esa línea, agregó que “el Gobierno solo se sienta a dialogar porque ve riesgo de perder alguna votación, pero no hay una voluntad real de abrirse, de escuchar y de entender que cambios tributarios hechos de esta manera, donde pueden ganar por un voto, no le van a dar ninguna estabilidad a los inversionistas“.

Sobre el contenido de la megarreforma, el legislador afirmó que el Ejecutivo optó por un camino que, a su juicio, favorece principalmente a las grandes empresas. “El Gobierno ha hecho una política en que señala que para reactivar la economía hay dos condiciones: bajarle todo tipo de impuestos a los superricos de Chile y desregular la economía eliminando una serie de procesos de evaluación ambiental y de permisos”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que “la economía chilena tiene problemas que son más de fondo. Tienen que ver con la caída en la productividad y con la falta de dinamismo de las actividades exportadoras. El Gobierno quiere crecer quitándole derechos sociales y beneficios a la gente y esa no es una forma adecuada de conjugar crecimiento económico con equidad social”.

El senador también criticó la rebaja del impuesto de primera categoría contemplada en el proyecto. “Una rebaja del impuesto de primera categoría como se está proponiendo conlleva un desfinanciamiento del Estado que va a implicar nuevos recortes presupuestarios, como los que ya están golpeando actividades tan sensibles como la salud pública“, sostuvo.

“Si el Estado tiene menos ingresos no va a tener la capacidad de financiar derechos sociales garantizados como la gratuidad en la educación, la PGU o la salud pública”, complementó el legislador.

Núñez también cuestionó que el Ejecutivo no acogiera las observaciones formuladas por distintos organismos técnicos durante la discusión legislativa. “El ministro Quiroz comete un gran error al no escuchar a organismos técnicos tan relevantes como el Consejo Fiscal Autónomo y otros economistas que han dicho claramente que esta megarreforma desfinancia al Estado”, lamentó.

Finalmente, el parlamentario advirtió sobre los efectos que, a su juicio, podría tener la aprobación de la iniciativa. “Tengo la más absoluta convicción de que esta megarreforma le hace un daño profundo a Chile y va a generar problemas estructurales para garantizar derechos sociales y beneficios que están comprometidos en distintas leyes. El Gobierno que venga va a estar obligado a producir cambios profundos en esta materia“.