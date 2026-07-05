El regreso de Sudakas Sudadas: Un manifiesto bailable contra el régimen de la tristeza se toma las tablas capitalinas

El colectivo integrado por Camila Soto, Andrea Amaro y Dian C. Guevara remontó su aplaudida obra "La Última Danza" con una itinerancia gratuita por ocho salas de la Región Metropolitana.