Encuesta Criteria: aprobación de Kast cae al 35% y Tomás Vodanovic se consolida como el alcalde mejor evaluado

La última entrega de la Encuesta Criteria evidenció un complejo escenario demoscópico para el Palacio de La Moneda, registrando una caída de cuatro puntos porcentuales en la aprobación del presidente José Antonio Kast, quien posicionó su respaldo ciudadano en un 35%. En contraparte, la desaprobación a la gestión del jefe de Estado escaló hasta el 53%, consolidando una tendencia al alza que coincide con un marcado pesimismo de los consultados respecto a las proyecciones materiales del país.

De acuerdo con el estudio de opinión pública, la percepción sobre el rumbo macroeconómico se instaló como uno de los principales lastres para el comité político: un 54% de los encuestados calificó el manejo financiero como “peor o mucho peor de lo esperado”, mientras que un 56% manifestó la misma postura crítica en torno a la creación de puestos de trabajo.

Pese al saldo negativo que afrontan las huestes oficialistas en los indicadores de expectativas, el Ejecutivo encuentra una ventana de contención en el análisis del origen de la crisis, ya que un 40% de los participantes atribuyó las dificultades actuales a problemas heredados de la administración anterior. En el desglose de las urgencias sociales, la agenda de Seguridad Pública se mantuvo imbatible en el primer lugar de las prioridades ciudadanas con un 31% de las menciones directas.

Le siguen de lejos los requerimientos de reactivación laboral, expresados en la necesidad de generar nuevos empleos y mejorar los niveles de remuneración salarial, variables que acumularon un 16% de las preferencias en un contexto donde el 52% estima que la situación general del país es peor que hace seis meses.

Vodanovic lidera evaluación municipal y el Congreso reordena sus figuras

En el ámbito de la evaluación de liderazgos locales y parlamentarios, el panorama arrojó importantes reajustes de posicionamiento. En el segmento municipal, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se consolidó de forma nítida como el jefe comunal mejor evaluado y más reconocido por la ciudadanía a nivel nacional, capitalizando su visibilidad en materias de gestión urbana y seguridad comunal.

El fenómeno contrasta con las mediciones tradicionales del Congreso, donde las figuras de Manuel José Ossandón, Luciano Cruz-Coke y Rodolfo Carter alcanzaron los techos más altos de conocimiento con un 80% de menciones, aunque sin necesariamente transferir ese volumen de notoriedad a atributos de aprobación neta.

En cuanto al rendimiento y prestigio de las personalidades que componen las distintas bancadas legislativas, el estudio Criteria identificó un recambio en las cúpulas de valoración ciudadana. El senador Juan Luis Castro se ubicó a la cabeza de los parlamentarios mejor evaluados por los encuestados con un 69% de apreciación positiva. Detrás del representante socialista se ubicaron Cristián Vial con un 64% de adhesión y la senadora Alejandra Sepúlveda con un 63% de menciones favorables, configurando un cuadro político donde los atributos de moderación sectorial y despliegue fiscalizador técnico aparecen con un mejor rendimiento relativo frente a la opinión pública en medio del desgaste del oficialismo.