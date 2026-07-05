Gobierno abre la puerta a conciertos de BTS tras nueva propuesta técnica de DG Medios

El Ministerio del Deporte (Mindep), a través del Instituto Nacional de Deportes (IND), abrió la posibilidad de autorizar la realización de los conciertos de la agrupación de pop coreano BTS en el Coliseo Central del Estadio Nacional, revirtiendo el rechazo categórico emitido originalmente. La flexibilización institucional se produjo tras la recepción de un nuevo expediente técnico ingresado por la productora multinacional DG Medios, el cual modifica de manera sustancial las bases del plan de mitigación operacional que había sido desestimado por el Estado al no garantizar la preservación y continuidad del recinto deportivo de Ñuñoa.

De acuerdo con el informe gubernamental emitido este domingo, las enmiendas estructurales presentadas por la empresa de entretenimiento —relativas al peso de las estructuras de escenario, la redistribución de cargas vectoriales, los mecanismos de amortiguación y la protección del césped— cambian las variables del análisis previo. En consecuencia, el IND manifestó su disposición a conceder el visado definitivo para el montaje, supeditándolo a que la productora formalice la entrega de documentación que certifique cuatro áreas operativas críticas:

Estructuras de producción: Detalle de las cargas mecánicas y presión por metro cuadrado.

Superficies de apoyo: Especificación del sistema de protección del suelo técnico.

Logística del evento: Cronograma de las maniobras de montaje, desmontaje y tránsito de maquinaria.

Manejo agronómico: Plan de contingencia y cuidado botánico para el césped de la cancha principal.

Junto con establecer las directrices técnicas que la productora deberá cumplir de manera estricta para asegurar la plaza, la cartera sectorial ratificó que el Estado mantendrá un estándar de protección inflexible sobre el principal coliseo deportivo del país, buscando equilibrar el cuidado fiscal con la recepción de megaeventos artísticos de envergadura internacional. El Ejecutivo enfatizó que el cumplimiento efectivo de los compromisos de ingeniería de DG Medios será un requisito indispensable e intransferible antes de firmar cualquier decreto de autorización oficial.

En paralelo al caso de la banda asiática, el Ministerio del Deporte anunció que durante los próximos días ingresará una reforma integral a la normativa vigente que regula los espectáculos masivos en Chile. La modificación legal buscará incorporar de forma explícita y vinculante las autorizaciones sectoriales en el flujo de aprobación final gestionado por la Delegación Presidencial. Asimismo, el nuevo marco regulatorio consagrará la aplicación de severas multas económicas dirigidas a todas aquellas agencias productoras que inicien procesos de preventa o venta general de entradas a eventos públicos sin contar previamente con la totalidad de los permisos ambientales, deportivos y de seguridad emitidos por los organismos competentes.