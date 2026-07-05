Guido Arroyo desentraña la figura de Jaime Guzmán: “La UDI y Republicanos heredaron su impronta, pero perdieron su sentido estratégico y conexión social”

El escritor e investigador acaba de publicar "Animal político: un perfil de Jaime Guzmán", un ensayo que indaga en las zonas mudas de su trayectoria, su giro táctico hacia el neoliberalismo y las fracturas entre la UDI tradicional y el PR.