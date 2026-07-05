Ministro Quiroz asegura que junio marca un punto de inflexión y descarta una recesión económica

En una entrevista publicada este domingo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, desestimó de plano los temores sobre un escenario recesivo para la economía chilena, a pesar de las recientes caídas registradas en el Imacec y el sostenido incremento en las cifras de desempleo. El secretario de Estado sostuvo que las proyecciones para el segundo semestre son auspiciosas, fundamentando su optimismo en indicadores de recaudación del IVA que habrían operado como una señal anticipada: “No hay visos de recesión. Tal cual. Disponemos de información que nos muestra que junio marcó un punto de inflexión. Lo que pasó en los meses anteriores fue anunciado por el IVA; ese mismo IVA, con las cifras de junio, nos dicen que tendremos un Imacec positivo”.

El jefe de la billetera fiscal insistió en que el país se encuentra en una trayectoria de recuperación apalancada por el giro en las expectativas de inversión privada, destacando la robustez de los proyectos ingresados al SEIA durante el año en curso. Según Quiroz, la aprobación de la megarreforma económica y, específicamente, la ley de reconstrucción, constituirá el catalizador necesario para alcanzar el objetivo de crecimiento del 4% anual mediante una inversión de 30 puntos del PIB. “Aquí va a haber un antes y un después de la ley”, sentenció, añadiendo que el catastro de la Corporación de Bienes de Capital proyecta el crecimiento más alto del último decenio para el próximo quinquenio, cifrado en un 27%.

Respecto a las decisiones de política económica más impopulares de su gestión, particularmente el fin del subsidio a los combustibles y el endurecimiento del gasto público, el ministro reafirmó su convicción sobre la responsabilidad institucional. “No me fue fácil, pero sabiendo lo que implicaba en el bolsillo de las personas, también sabía lo que podía implicar en términos fiscales. Fue una medida responsable que ha envejecido bien”, argumentó, adelantando que espera una baja de aproximadamente $100 en los precios de las bencinas y el diésel para la próxima semana. Sobre la situación de la cesantía, Quiroz se distanció de los diagnósticos más alarmistas, calificando el desempleo como un fenómeno con componentes estacionales y proyectando una mejora gradual a medida que se ejecuten los planes de obras.

“No hay programa público que sustituya recuperar el sector de la construcción. Y por eso este sector es una prioridad absoluta que se va a notar en el segundo semestre”, subrayó. Bajo esta hoja de ruta, el ministro confirmó que el Ejecutivo mantendrá la política de austeridad y contención de gastos iniciada al comienzo del mandato de José Antonio Kast. Ante la consulta sobre los componentes de la megarreforma, Quiroz destacó la eliminación de las contribuciones para adultos mayores propietarios, una promesa de campaña que, según aseguró, contará con una “compensación absoluta y total” para el Fondo Común Municipal, garantizando que el diseño normativo no afectará el financiamiento de los municipios durante la transición.