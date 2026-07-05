"Representan lo mejor del país": Gobierno recibe a los 45 rescatistas chilenos que regresaron con honores desde Venezuela

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, en compañía de la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, encabezaron en la losa de la Fuerza Aérea el recibimiento oficial de los 45 rescatistas chilenos que retornaron al país tras concluir con éxito su despliegue de emergencia en Venezuela.

El contingente especializado de rescate urbano había sido despachado de urgencia a la zona cero caribeña para colaborar en las tareas críticas de remoción de escombros y búsqueda de supervivientes sepultados por la violenta secuencia de terremotos que azotó al centro de la costa septentrional. Durante la recepción de las unidades operativas, Pavez manifestó el profundo orgullo del Ejecutivo frente al desempeño técnico desplegado en el extranjero, calificando el acto como “un justo homenaje a la labor patriótica y decidida de nuestros bomberos que representan lo mejor que tiene nuestro país”.

Por su parte, la subsecretaria Estévez relevó el posicionamiento de la política exterior de Santiago frente a crisis de gran escala en la región, remarcando que el profesionalismo, valentía y vocación de servicio exhibidos por la delegación bomberil en las áreas de catástrofe institucionalizan la diplomacia humanitaria en el continente.

Recibimos con orgullo a los 45 rescatistas de Bomberos de Chile que participaron en la misión humanitaria en Venezuela tras el doble terremoto.⁰

Como señaló la subsecretaria Paula Estévez: “Chile va a estar siempre disponible para apoyar a los países que así lo requieran”. 🇨🇱🚒 pic.twitter.com/svmCEZ4lEu — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) July 5, 2026

El trabajo en terreno del equipo chileno de Bomberos USAR, liderado operativamente por el comandante Cristian Vera, concitó el reconocimiento transversal de la comunidad internacional tras materializar complejas maniobras de penetración en estructuras colapsadas que permitieron salvar vidas en condiciones extremas. Entre los hitos de la misión chilena destacó el histórico rescate de Hernán Gil, un ciudadano local que logró ser extraído con signos vitales tras permanecer ocho días atrapado bajo los bloques de hormigón.

La pericia y la rigurosidad metodológica del grupo de especialistas nacionales no pasaron inadvertidas para las autoridades políticas del país caribeño. Antes de abordar el vuelo de repatriación militar con destino a Santiago, el Gobierno de Venezuela condecoró de forma oficial al equipo chileno en una ceremonia de Estado que reconoció el valor de la asistencia técnica en el epicentro de la tragedia.La distinción sectorial realzó el estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad internacional vigentes para grandes catástrofes, consolidando el prestigio civil de la institución de voluntarios.

Las autoridades ministeriales chilenas concluyeron el acto de recepción reafirmando que las capacidades logísticas y el sentido de urgencia demostrados por las compañías de rescate ratifican que el país mantendrá una línea de disponibilidad prioritaria para acudir en soporte de las naciones vecinas que enfrenten desastres severos.