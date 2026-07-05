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Venezuela : aumenta cifra de víctimas por terremotos a 2 954 fallecidos y 16 592 heridos

A diez días del doble sismo en Venezuela, las víctimas fatales rozan las tres mil mientras brigadas internacionales de rescate comienzan a retirarse del epicentro en La Guaira.
  • RFI
  • 05-07-2026

A diez días del doble sismo en Venezuela, las víctimas fatales rozan las tres mil mientras brigadas internacionales de rescate comienzan a retirarse del epicentro en La Guaira.

Internacional

Según el último balance del sábado, se cuentan 2 954 fallecidos por los devastadores terremotos que golpearon Venezuela hace diez días. Algunos rescatistas extranjeros ponen fin a sus operaciones para encontrar sobrevivientes y se preparan para dejar el país. Las autoridades informan que 6 462 personas fueron rescatadas.

Maquinaria tumba estructuras ya derrumbadas por los temblores y remueve lozas de edificios en La Guaira, vecino de la también golpeada capital Caracas y zona cero del doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio.

En las calles de la ciudad costera cada vez son menos los socorristas extranjeros en labores de búsqueda. Brigadas de Estados Unidos, Chile y otros países comienzan a preparar su partida, dijeron sus equipos el sábado. Entre ellos están el equipo de rescate del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles y equipos de Florida y Virginia, informaron sus integrantes a la AFP.

La ventana para hallar sobrevivientes en este tipo de eventos cierra a las 72 horas o tres días. Sin embargo, socorristas rescataron el jueves a un hombre sepultado ocho días bajo las ruinas, una alegría en medio del trágico balance de muertos. El último balance indica que 6.462 personas fueron rescatadas.

Críticas al gobierno

La mandataria Delcy Rodríguez defiende la respuesta del gobierno a la emergencia, muy criticada por la insuficiencia de rescatistas y maquinaria hasta la llegada de las brigadas internacionales.

Muchos de los sobrevivientes quedaron en la calle o en precarios refugios instalados en parques sin un futuro claro. El gobierno contabiliza más de 16.000 personas que quedaron sin vivienda, según el último reporte. Naciones Unidas calculó pérdidas en 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB de este país sumido en una grave crisis por años.

El aeropuerto internacional de Maiquetía, ubicado en La Guaira y que sirve a Caracas, fue cerrado debido a los daños que sufrió por los terremotos. Sin embargo, ha sido reabierto parcialmente para recibir vuelos humanitarios.

La presidenta Rodríguez informó el sábado que está “en contacto” con algunos países que “van a ayudar a la recuperación” del aeropuerto, al prometer que el plan estará listo la próxima semana, sin dar mayores detalles.

El gobierno no ha informado sobre cifras de desaparecidos, aunque la ONU estima que pueden ser hasta 50.000.

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