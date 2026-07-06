Alessandri (UDI) pone en la mira a Contraloría tras dictamen contra Steinert: "Se está pasando de sus atribuciones"

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri (UDI), se refirió al dictamen de la Contraloría que cuestionó el actuar de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, quien permaneció en el cargo solo 69 días.

El organismo fiscalizador determinó que Steinert actuó fuera de sus atribuciones al solicitar un informe reservado a la PDI, en el contexto de la polémica salida de Consuelo Peña de la institución.

En conversación con Radio Duna, el diputado Alessandri expresó sus dudas respecto del alcance del dictamen. “Creo que habría que mirar con detención lo que Contraloría está haciendo en ese dictamen. Está dando una opinión sobre una persona de confianza política”, señaló.

El parlamentario agregó que “ayer tuve un Zoom con abogados expertos en estos temas y es algo que la Contraloría no había hecho en nuestro país”.

Para Alessandri, el organismo habría excedido sus funciones. “Algunos sienten que se está pasando de sus atribuciones. Que lo que hizo la ministra no constituiría conflicto de interés, no estaba hablando de algo que la beneficiara a ella”, afirmó.

El presidente de la Cámara Baja llamó a poner atención al rol del ente contralor. “Por lo tanto, ojo con la Contraloría. Ha sido maravillosa en muchas cosas, nos permitió detectar el fraude de licencias médicas. Pero recordemos que el poder político está en los ciudadanos electos que es el Congreso y el Presidente de la República. El Presidente tiene, dentro de sus facultades, nombrar a los ministros”, sostuvo.