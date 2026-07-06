Ante militares, Delcy Rodríguez afirma que "aquí no habrá estallido social"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió que “aquí no habría estallido social”, en referencia a eventuales protestas tras el doble terremoto que sacudió al país y que causó ya más de 3.300 muertos.

“No entiendo cómo en estos momentos de dolor para Venezuela, de duelo nacional, hay quienes se atreven a la miseria, se atreven a planificar estallidos sociales. Aquí no habrá estallido social. Aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo”, señaló Rodríguez durante un acto de graduación conjunta de nuevos oficiales de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV).

La mandataria resaltó que en Venezuela no podía haber espacio para ningún tipo de conspiración “ni interna ni externa, venga de dónde venga”.

La tragedia “nos puso a prueba para saber dónde está la bondad, el amor, la misericordia, pero también nos ha tocado ver el odio, la miseria”, argumentó.

“Al igual que en 1812, cuando los antipatriotas pretendieron utilizar el terremoto para ir contra la joven naciente República de 1811, igualmente hoy se pretende atacar la institucionalidad venezolana”, indicó.

Rodríguez recordó además la reciente pregunta que le hizo un periodista sobre quién había dado la orden de desplegar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en La Guaira, la zona más afectada por los terremotos. “¡La orden la di yo como comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana!”, recalcó.

“La orden la di yo y me hago responsable por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está allí en el territorio, está allí abrazando a los familiares que esperan recuperar a sus seres queridos debajo de los escombros del silencio”, añadió.

Rodríguez recordó que “bajo los escombros todavía hay una madre que llora un hijo”. “Debajo de los escombros todavía hay un hijo que llora una madre, un hermano, una abuela, un tío, un amigo”, remachó.