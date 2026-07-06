Disminución de homicidios y robos violentos: Arrau presenta balance delictual del primer semestre del 2026

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, entregó un balance en materia de delincuencia tras el Comité de Seguridad, instancia en la que estuvo acompañado por los altos mandos de las policías, los subsecretarios y otras autoridades.

Las cifras presentadas por Arrau corresponden al período entre el 1 de enero y el 28 de junio de 2026. En ese lapso, los homicidios consumados alcanzaron 442 víctimas, frente a las 508 registradas en el mismo tramo de 2025, lo que representa una disminución nacional del 13%.

“Cuando vemos que los homicidios en lo que va del año han tenido una baja de un 13% respecto del año pasado, son 66 familias menos que tuvieron que lamentar un deceso”, afirmó el secretario de Estado.

Los robos violentos también experimentaron una caída a nivel nacional, con un 11% menos, equivalentes a 5 mil 697 casos menos, de acuerdo con lo destacado por el ministro.

No obstante, las estadísticas sobre secuestros evidencian marcadas diferencias según la institución que las reporta. La PDI contabiliza 43 secuestros confirmados, frente a los 75 del año anterior, lo que implica una reducción del 42%. El móvil principal de estos casos sigue siendo el extorsivo, con 23 incidentes, que representan el 53% del total. En tanto, Carabineros registra al 30 de junio 163 casos confirmados, con una baja del 6% en comparación con 2025.

A pesar de las mejoras reflejadas en las cifras, el ministro Arrau reconoció que aún “queda un largo camino por recorrer para llegar a los niveles que tenía este país hace 10 años”.