Exministro Ominami por megarreforma: "Creo que la invariabilidad no va a morir en el debate parlamentario, sino en el TC"

Este lunes inició la discusión en particular de la megarreforma del Gobierno en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. La mesa de negociación política acordó extender el plazo para ingresar indicaciones con el objetivo de aunar posiciones, especialmente en materia tributaria, como compensaciones fiscales e invariabilidad tributaria.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el exministro de Economía de Patricio Aylwin, Carlos Ominami, se refirió a este debate y aseguró que la oposición debiese asumir “que perdió” frente a la rebaja del impuesto de primera categoría y avanzar en la negociación de compensaciones.

“Yo creo, que la oposición tiene que hacerse cargo de que perdió y que el Gobierno es el que tiene la iniciativa, el que tiene el pandero y que el Gobierno también tiene ciertas líneas rojas”, aseguró. En ese sentido, indicó que la “línea roja fundamental” es justamente la rebaja del impuesto corporativo.

Bajo esa lógica es que debería buscarse un acuerdo. “Démosle al Gobierno la rebaja del impuesto corporativo, aunque no nos guste, pero démosle, porque es una línea roja, sabemos que sin eso el Gobierno simplemente no se va a sentar a negociar, no hay ninguna negociación posible”, indicó el economista.

Por otro lado, afirmó que el Gobierno debe abrirse a la compensación tributaria. “Que el Gobierno también asuma que nuestro argumento sobre disciplina fiscal, sobre rigor fiscal, sobre la necesidad de no continuar deteriorando las cuentas públicas, es un argumento sumamente sólido, respaldado yo diría por la gran mayoría de los economistas y desde ese punto de vista abrirse a la compensación”, planteó.

Respecto a la invariabilidad tributaria, Ominami tildó la propuesta de 25 años del Ejecutivo como un “exceso”, aunque reconoció que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, está “más abierto” a rebajar ese rango a 20 años. De todas formas, aseguró que es más relevante que Hacienda esté hablando de una tasa mayor que asegure la invariabilidad, “de manera que aquí se esté pagando un seguro, que no sea simplemente una invariabilidad gratis”, afirmó.

“Yo tengo la sensación de que la invariabilidad, de repente, no va a morir en el debate parlamentario, va a morir en el Tribunal Constitucional”, proyectó.

¿Recesión técnica?

El economista se refirió también a las últimas cifras macroeconómicas, específicamente el Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC), que anotó cinco meses en rojo, en un escenario en que economistas alertan por la posibilidad de una recesión técnica.

Sobre este último dato de actividad económica, Ominami afirmó que efectivamente, “este es el quinto mes con un crecimiento negativo, por lo que ya estamos muy cerca —si el próximo mes tiene un resultado semejante— para declarar que Chile estuvo en recesión técnica”.

Sin embargo, planteó que es relevante mirar más allá del número en específico, indicó que el país “viene con una tendencia al estancamiento, de bajo crecimiento, durante los últimos 10 años”. En esa línea, indicó que hay un tema estructural que atender que responde al desarrollo productivo, “con el agotamiento de lo que han sido los motores del desarrollo de nuestro país, que es el desarrollo exportador”.

De todas formas, cuestionó las primeras decisiones que adoptó en materia económica la administración actual, “que no ha hecho sino agravar la situación”, dijo.

“Creo que sería injusto endosarle el bajo crecimiento al Gobierno, pero lo concreto es que tampoco ha hecho nada para mejorarlo (..). El bencinazo efectivamente tuvo un efecto negativo desde el punto de vista de las expectativas, tuvo un efecto negativo también desde el punto de vista del consumo”, indicó.

Agregó que la discusión de la megarreforma “es también una mala indicación, porque finalmente que salga del Senado por un voto, que esté todavía pendiente la discusión en particular, demuestra que no hay una base política suficientemente sólida como para garantizar crecimiento hacia adelante”.

En conversación con La Tercera, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que la economía tuvo un punto de inflexión en junio y que habrá una recuperación más fuerte en el segundo semestre y en 2027. Por ello, aseguró que “no hay visos de recesión”.

Al respecto, el exministro Ominami reconoció que “si el ministro tiene indicaciones de que las cosas pueden venir mejor en junio, está bien”. Sin embargo, puntualizó que en la misma entrevista “indica que el pronóstico para el conjunto del año 2026 está por debajo del 2%, habla de 1,8% o algo así, lo que se compara incluso negativamente con 2025, el último año de gobierno del presidente Boric”.

El exsecretario de Estado sostuvo que los datos de recuperación anunciados por el ministro Quiroz no son “para gritar viva Chile“. Así, recordó que el titular de Hacienda había proyectado en su momento un crecimiento cercano al 4%, cifra que, a su juicio, está hoy muy lejos de alcanzarse.