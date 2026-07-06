Foco en despidos y estabilidad laboral: ANEF presenta propuesta para la mesa del sector público

El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, junto a la directiva nacional, entregó este lunes al ministro del Trabajo la propuesta de funcionamiento y el cronograma de la Mesa del Sector Público, instancia que buscará abordar la agenda laboral de los funcionarios públicos y establecer un canal permanente de diálogo entre ambas partes.

La mesa fue encomendada por el Presidente José Antonio Kast al ministro del Trabajo, al director del Servicio Civil y a la Subdirección de Racionalización de la Función Pública. La semana pasada quedó formalmente constituida y este lunes la ANEF presentó el documento con la propuesta de trabajo.

El presidente de la organización gremial, José Pérez Debelli, explicó que la presentación responde a una solicitud del propio Ejecutivo y busca establecer una hoja de ruta clara para el funcionamiento de la instancia.

“Hace una semana estuvimos instalando formalmente esta mesa y hoy la concretamos con una propuesta sobre cuáles serán sus características, porque el Gobierno nos pidió presentar los temas y la agenda que creemos que debe abordar“, explicó el dirigente.

Pérez indicó que la intención es establecer una metodología que permita avanzar de manera ordenada en las distintas materias que afectan al empleo público. Entre las prioridades, Pérez sostuvo que uno de los primeros temas será la situación de los despidos registrados en distintos organismos del Estado, los que calificó como arbitrarios.

“Dentro de los temas más relevantes están efectivamente los despidos arbitrarios que hemos abordado en algunos servicios, partiendo por el Servicio Nacional de Migraciones y también con las 88 personas notificadas hace dos semanas en el Instituto Nacional de la Juventud. Nosotros rechazamos esas desvinculaciones y le planteamos al Gobierno la importancia de revertirlas, porque entendemos que existe un mandato de mantener la continuidad de la prestación de los servicios públicos, en este caso para las y los jóvenes”, afirmó.

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En cuanto a la decisión del Ejecutivo de designar al ministro del Trabajo como principal interlocutor con las organizaciones sindicales del sector público, el dirigente valoró la medida y sostuvo que fortalece las posibilidades de alcanzar acuerdos.

“Nos parece pertinente porque el mundo del trabajo se relaciona directamente con este ministerio, que tiene la responsabilidad de las relaciones laborales tanto del Estado como del sector privado. Creemos que es una buena señal e incluso una decisión inédita, porque fortalece la posibilidad de establecer un diálogo directo y franco, tal como se lo planteamos al Presidente de la República”, sostuvo.

El dirigente también abordó el debate abierto por la posibilidad de ampliar la jornada laboral hasta 52 horas mediante mecanismos de distribución de la jornada. Al respecto, manifestó el rechazo de la organización y recordó que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), de la cual forma parte la ANEF, ya fijó una posición sobre la materia.

Pérez Debelli sostuvo que resulta contradictorio discutir una ampliación de la jornada cuando la Ley de 40 horas aún no se aplica en el sector público, y consideró que esas desigualdades deben corregirse previamente.