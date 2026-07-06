Hamas disuelve sus órganos de dirección en Gaza, allanando el camino para una transición

RFI con AFP
El movimiento islamista palestino Hamás anunció este lunes 6 de julio que disolvió sus órganos de dirección en la Franja de Gaza. Este anuncio se produce tras casi 20 años en el poder, lo que allana el camino para la creación de un comité tecnocrático encargado de administrar el territorio. Dicho comité fue creado por el presidente estadounidense Donald Trump.
“El presidente del comité de emergencia del Gobierno, Mohammed al-Farra, ha presentado oficialmente su dimisión”, declaró a medios internacionales Ismaïl al-Thawabta, director de la oficina de comunicación del Gobierno de Hamás, y añadió que había “decidido disolver el comité para facilitar la transición administrativa y gubernamental hacia el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG)”.
El NCAG fue creado por el “Consejo de Paz”, establecido por el presidente Trump, durante las negociaciones que condujeron al alto el fuego entre Israel y Hamás en octubre de 2025.
La iniciativa de Hamás supone un importante punto de inflexión político para el movimiento islamista, que tomó el poder en la Franja de Gaza en 2007 tras los enfrentamientos con Fatah, la formación del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, con sede en Ramala, en Cisjordania ocupada.
Unos meses después del inicio de la guerra entre Israel y Hamás, desencadenada por el sangriento atentado perpetrado en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, el movimiento islamista había hecho saber que estaba dispuesto a ceder el poder en la Franja de Gaza a otra dirección palestina.
Se han planteado varios escenarios
Desde entonces, se han barajado numerosos escenarios, pero, sobre el terreno, la situación se encuentra estancada. Uno de los principales escollos sigue siendo el desarme de Hamás, ya que este afirma que solo lo aceptará en el marco de una iniciativa política palestina, algo que Israel rechaza.
“Hamás da un nuevo paso al renunciar a la administración de la Franja de Gaza con el fin de privar a la ocupación de cualquier pretexto para continuar con su agresión y su guerra de exterminio”, declaró el portavoz de Hamás, Hazem Qassem. “Esperamos que el Comité Nacional para la Administración de Gaza pueda entrar pronto en la Franja de Gaza, y Hamás reafirma su voluntad de transferirle las responsabilidades gubernamentales para garantizar el éxito de su misión”, añadió.
Un responsable de Hamás había indicado anteriormente que el movimiento ya había informado a las demás facciones palestinas de su decisión durante una reciente reunión celebrada en El Cairo. “Las distintas facciones han acogido con satisfacción la decisión de Hamás, calificándola de paso importante que permite al Comité Nacional asumir su papel en el gobierno”, declaró.
Por su parte, el “Consejo de Paz” de Trump insta al comité tecnocrático palestino a controlar las armas en Gaza.