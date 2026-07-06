Hamas disuelve sus órganos de dirección en Gaza, allanando el camino para una transición

RFI con AFP

El movimiento islamista palestino Hamás anunció este lunes 6 de julio que disolvió sus órganos de dirección en la Franja de Gaza. Este anuncio se produce tras casi 20 años en el poder, lo que allana el camino para la creación de un comité tecnocrático encargado de administrar el territorio. Dicho comité fue creado por el presidente estadounidense Donald Trump.