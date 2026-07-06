Mesa laboral de la UDI apuesta por obras públicas, capacitación femenina y menor judicialización para crear empleo

La UDI presentó este lunes la mesa “Más Trabajo para Chile Ahora”, instancia que reunirá a exministros, parlamentarios, académicos y expertos con el objetivo de elaborar una propuesta para enfrentar la crisis laboral que atraviesa el país. La idea es presentar medidas al Gobierno durante las próximas semanas.

La iniciativa surgió en medio del debate sobre las decisiones que ha tomado el Ejecutivo para impulsar la recuperación de empleo. En diálogo con Radio Cooperativa, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, calificó la situación como una “emergencia laboral” y confirmó que el Ejecutivo estudia ajustes al subsidio al empleo, además de abordar nuevas fórmulas para flexibilizar la distribución de la jornada laboral como parte de la agenda de reactivación económica.

La mesa fue convocada por la diputada e integrante de la Comisión de Trabajo, Constanza Hube, junto a la directiva de la UDI. En ella participarán los exministros del Trabajo Evelyn Matthei, Camila Merino, Patricio Melero y Nicolás Monckeberg; los exministros de Hacienda Felipe Larraín y de Economía Juan Andrés Fontaine; el exsubsecretario de Hacienda Alejandro Weber, además de parlamentarios y representantes de la Fundación Jaime Guzmán y Libertad y Desarrollo.

Tras la primera sesión, Hube explicó que el objetivo de la instancia es elaborar una propuesta con medidas de rápida implementación que permitan acelerar la recuperación del empleo. “Consideramos que este tema es el principal, como así también lo demuestran las encuestas y la realidad de casi 1 millón de chilenos desempleados”, expresó.

Según señaló la legisladora, el diagnóstico que realizaron los integrantes de la mesa apunta a que el crecimiento económico debe ir acompañado de acciones específicas para incentivar la contratación y reducir las barreras que hoy enfrentan las empresas al momento de generar nuevos puestos de trabajo.

“Entendemos que el crecimiento es muy importante y que la reforma de reconstrucción y reactivación económica también lo es, pero eso tiene que venir acompañado de una disminución de los costos laborales para el empleador y de medidas prácticas que no necesariamente requieren leyes”, afirmó.

En ese sentido, detalló que la mesa identificó como prioridades acelerar las concesiones para impulsar proyectos de inversión, fortalecer la capacitación de mujeres en empleos no tradicionales y revisar el impacto que tiene la judicialización de los conflictos laborales sobre las empresas. “Esos son los tres primeros ejes que pudimos sacar de esta reunión y esperamos entregar un paquete de propuestas al Gobierno durante el próximo mes“, sostuvo.

El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, aseguró que la instancia busca complementar las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo con propuestas enfocadas en la creación de empleo, especialmente para mujeres. En esa línea, sostuvo que la recuperación de la actividad económica debe apoyarse en la reactivación de proyectos de infraestructura y en una política de capacitación que permita ampliar las oportunidades laborales.

“Necesitamos que el país vuelva a reactivar la construcción de las obras públicas y en materia de vivienda. Creemos que el Sence tiene una gran oportunidad para capacitar a mujeres en manejo de maquinaria pesada, conducción de buses y otros trabajos donde históricamente han participado más hombres”, afirmó.

La exministra del Trabajo y actual alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, sostuvo que la prioridad debe centrarse en recuperar el empleo con rapidez y afirmó que el fortalecimiento de la inversión pública representa una de las herramientas más eficaces para alcanzar ese objetivo en el corto plazo.

“Hoy día hay casi 1 millón de personas desempleadas en el país. La ley de reconstrucción va a entregar buenas noticias para la recuperación de la economía, pero probablemente no con la velocidad que queremos. Una fuente de ayuda pronta es reforzar todas las obras públicas. Si reforzamos los proyectos de construcción en todo Chile, vamos a poder aportar a que haya más empleo”, aseguró.

Hube, en tanto, explicó que el trabajo de la comisión tomará como base las conclusiones de la mesa de reactivación laboral convocada por el Gobierno, aunque adelantó que el documento incluirá nuevas propuestas destinadas a acelerar la generación de empleo. “Evidentemente las propuestas del informe de la mesa de reactivación laboral son un insumo, pero muchas de las medidas que queremos proponer son adicionales”, aclaró la parlamentaria.

La diputada también reiteró el respaldo de la UDI al proyecto de Sala Cuna Universal y llamó a acelerar su tramitación, argumentando que constituye una herramienta relevante para facilitar la incorporación de mujeres al mercado laboral. “El proyecto Sala Cuna es muy importante y hoy ya no hay excusa para que avance a paso firme y acelerado”, afirmó.

Asimismo, cuestionó las críticas que han surgido desde sectores opositores frente a eventuales medidas de flexibilización laboral: “Lo que nos debiera preocupar y dar tiritones es que hoy tenemos casi un millón de desempleados. Esa es la verdadera emergencia y donde deben concentrarse los esfuerzos”.