Ministro Quiroz anuncia nueva baja en combustibles: gasolinas caerán 100 pesos y diésel 150 por litro

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció una nueva baja en los precio de los combustibles para esta semana, lo que representa la tercera caída consecutiva desde el peak de alzas registrado en marzo de este año.

Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, las gasolinas experimentarán un descenso de aproximadamente 100 pesos por litro, mientras que el diésel bajaría en 150 pesos por litro.

Con esta nueva reducción, la baja acumulada en las gasolinas ascendería a 200 pesos por litro desde la primera subida. En el caso del diésel, la cifra alcanzaría los 170 pesos por litro.

El ministro Quiroz reconoció que, pese a las caídas, los precios aún no retornan a los niveles previos al inicio de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán. “Es importante destacar que quizás algunos de ustedes han visto que el petróleo bajó ya a los niveles que había antes de la guerra”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que “la pregunta es por qué la gasolina, si bien ha bajado significativamente respecto de las primeras alzas, por qué no alcanza el nivel anterior. Y el motivo de eso es que para hacer gasolina, el petróleo necesita ser refinado”.

En ese sentido, el ministro sostuvo que “las refinadoras del mundo están muy afectadas” y que “la diferencia entre petróleo y gasolina ha subido”, lo que impacta directamente en los precios finales.

Quiroz defendió las medidas adoptadas por el Ejecutivo y aseguró que el Gobierno ha realizado “todo el esfuerzo posible” en materia fiscal para contener el alza. “Gracias a las medidas fiscales que hemos tomado, que nos permiten hacer el máximo esfuerzo en esta materia, podemos bajar hasta este nivel y no podemos seguir bajando”, puntualizó el ministro.

No obstante, el secretario de Estado se mostró optimista respecto del futuro y sostuvo que “pensamos que vamos bien encaminados y conforme el mundo siga recuperándose y normalizándose, vamos a poder avanzar aún más en esta materia”.