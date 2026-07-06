Minsal cumple meta oncológica: Chomali asegura reducción de tiempos de espera para 30 mil pacientes

A 90 días de la implementación del Plan de Alerta Oncológica, el Ministerio de Salud (Minsal) aseguró haber cumplido la meta de reducir los tiempos de espera para 30 mil pacientes que permanecían pendientes de una consulta, diagnóstico o inicio de tratamiento por cáncer. Para presentar este balance, las principales autoridades de la cartera iniciarán un recorrido por las 16 regiones del país entre este lunes 6 y el 10 de julio próximo.

La gira será encabezada por la ministra de Salud, May Chomali; la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro; el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt; y el jefe del Departamento de Cáncer, Alejandro Berkovits. El objetivo será informar los avances alcanzados desde la entrada en vigencia de la Alerta Sanitaria Oncológica, el pasado 15 de abril, y reconocer el trabajo desarrollado por los equipos de salud en todo el país.

“Durante esta semana vamos a recorrer Chile para hacer algo muy simple, pero muy importante: decir gracias. Gracias a los miles de funcionarios y funcionarias de la salud del país que hicieron posible cumplir en 90 días con el objetivo del Plan Alerta Oncológica de reducir los tiempos de espera para 30 mil pacientes que llevaban meses esperando atención”, afirmó la ministra May Chomali.

La secretaria de Estado sostuvo que el despliegue también busca transmitir confianza a las personas que enfrentan un diagnóstico de cáncer. “Este despliegue no es solo un reconocimiento a quienes estuvieron en los hospitales, pabellones, centros de llamados y contractibilidad, acompañando a los usuarios, sino también un mensaje de esperanza para los pacientes con cáncer, de que es posible entregarles la atención que necesitan en tiempos razonables y dejar atrás el temor y la incertidumbre que esta enfermedad genera en ellos y en sus familias”, señaló.

Por su parte, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, destacó que los resultados obtenidos son consecuencia del trabajo coordinado de la red pública de salud. “Los resultados obtenidos con el Plan Oncológico reflejan el compromiso de los funcionarios de la red asistencial y el trabajo permanente de los servicios de salud de todo Chile. Detrás de cada meta alcanzada hay equipos que planifican, coordinan y entregan lo mejor de sí para fortalecer la atención de las personas”, indicó.

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, recordó que el cáncer es actualmente la segunda causa de muerte en Chile y enfatizó que la estrategia busca consolidar una atención más oportuna. “Durante estos 90 días se movilizaron cientos de equipos clínicos y administrativos en todo el país y ahora es momento de volver a esos mismos lugares a mostrar lo que se logró y seguir avanzando juntos. Este despliegue es la prueba de que, cuando la salud pública se planifica con decisión, los resultados llegan hasta el último rincón del país”, afirmó.

En tanto, el jefe del Departamento de Cáncer, Alejandro Berkovits, señaló que la visita a las regiones permitirá compartir los resultados del compromiso asumido por el ministerio y acompañar a los equipos locales en los desafíos que aún enfrenta la atención oncológica.