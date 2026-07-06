Polémica mundial: Trump reconoce que pidió a la FIFA perdonar la roja a Folarin Balogun

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes que pidió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, “revisar” la tarjeta roja contra el jugador Folarin Balogun, quien podrá jugar mañana martes frente a Bélgica, tras señalar que “no fue falta”.

“Sí, lo hice. Hablé con Gianni, una persona muy respetada, que ha organizado la Copa del Mundo más exitosa de la historia”, señaló en declaraciones desde el Despacho Oval en las que confirmó que intercedió para que la FIFA revisará la actuación del árbitro brasileño Raphael Claus en los dieciseisavos de final.

Según señaló, vio la jugada y como persona “a la que le encantan los deportes” y entiende “muy bien el deporte” consideraba que “eso no fue una falta”. “Ni siquiera fue una infracción. Eran dos jugadores corriendo a toda velocidad que simplemente chocaron entre sí (…) quedaron enredados en la jugada”, describió el jefe de la Casa Blanca sobre la acción que le costó la expulsión a Balogun, tras darle un pisotón al defensa bosnio Tarik Muharemovic en el minuto 64.

En este punto, Trump indicó directamente que Claus “es un poco sospechoso”. “No quiero decirlo porque no me gusta generar polémica, pero resulta bastante sospechoso. Si quieren, puedo mostrarles su historial”, declaró, sembrando dudas sobre su decisión que “nadie podía creer”.

Con todo, reconoció que no sabía que la expulsión acarreaba que Balogun no jugara el siguiente partido, en el que Estados Unidos se medirá a Bélgica por un puesto en cuartos de final. “Es un jugador absolutamente fundamental. Yo no sabía lo que significaba esa decisión. Pensé que no tendría demasiadas consecuencias. Luego empecé a escuchar que significaba que no podría jugar el siguiente partido, al menos el próximo”, declaró.

“Eso es muy injusto”, dijo Trump, quien sostuvo que impedirle disputar el siguiente partido era un castigo muy severo para uno de los mejores futbolistas del combinado estadounidense.

“Si le hubiera pasado a cualquier otro jugador también habría sido injusto, pero cuando apartas al mejor jugador, o a uno de los mejores”, comentó y luego confirmó que habló con Infantino para pedir que revisará la situación, rechazó que influyera en el proceso.

Según Trump, mantener esta decisión “habría dejado una gran mancha sobre el campeonato”. “Eso fue lo único que transmití. No le dije qué decisión debía tomar”, subrayó.

“No creo que él fuera quien decidiera”, señaló sobre el presidente de la FIFA. “Creo que fue un comité. Y ese comité tomó la decisión correcta porque, en primer lugar, no hubo falta. Además, la gente quiere ver a los mejores jugadores”, valoró, para incidir en que era como privar a Argentina de Lionel Messi, a Portugal de Cristiano Ronaldo o a Inglaterra a Harry Kane.

Así, apuntó que si Bélgica gana el partido, se podrá sentir orgulloso pero “si hubiera ganado con el mejor jugador del rival ausente por esa decisión, la sensación habría sido muy distinta”.