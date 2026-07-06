Senador Castro (PS) confirma que oposición llevará la megarreforma al TC: "Aquí no hay tal atmósfera de un acuerdo"

El senador PS, Juan Luis Castro, confirmó que la oposición recurrirá al Tribunal Constitucional una vez que se despache el proyecto de Reconstrucción Nacional, la llamada megarreforma. La decisión, puntualizó, responde a “los aspectos que son de lesión grave al criterio de invariabilidad puesto en este proyecto en la modalidad original”.

En la misma línea, el senador Vlado Mirosevic (PL) ratificó la postura y advirtió que el objetivo es “frenar esta locura”. “Si no somos capaces con la mayoría en el Senado de frenar esta locura, entonces tendrá que ser el Tribunal Constitucional quien lo haga”, declaró, y aseguró que la iniciativa contiene “al menos dos aspectos que tienen inconstitucionalidad”.

“Primero, invariabilidad tributaria que compromete a varios gobiernos futuros. Y segundo, esta especie de indemnización que se le daría a las empresas que obtienen RCA, que luego la justicia echa para atrás esos proyectos. Esos son millones y millones de dólares que ni siquiera podemos calcular cuánto es lo que el Estado tendría que poner”.

Por su parte, Castro enfatizó que el recurso se presentará “por la invariabilidad tributaria una vez que esto sea despachado a ley, porque eso es lo que procede jurídicamente; no tenemos inconveniente en hacerlo. Es un hecho que lo vamos a hacer”.

Además, el socialista aseguró: “Aquí no hay tal atmósfera o ambiente de un acuerdo, poco menos que todos tomados de la mano para que ahora se transforme en buena persona la megarreforma (…) Nosotros creemos que esta sigue siendo una reforma regresiva y prácticamente una contrarreforma respecto a los ingresos tributarios del país; en eso no hemos cambiado”.

El senador añadió que en las próximas horas presentarán un nuevo documento con puntos “esenciales”, orientados al desempleo y a los problemas medioambientales que hoy debutaron en la comisión respectiva.

En tanto, Mirosevic reiteró la postura de la oposición: “Nosotros ya nos comprometimos; vamos a ir al Tribunal Constitucional, si es que no lo logramos echar abajo en la Sala. Si no lo hacemos nosotros, tendrá que hacerlo el Tribunal Constitucional, porque alguien tiene que hacerlo pensando en el país, pensando en la patria. Ojalá que, si no lo logramos, lo haga el Tribunal Constitucional”.