Senadora Gatica (RN) apunta a Republicanos por tensiones del oficialismo: "Quien termina perjudicado es el Presidente"

La senadora de Renovación Nacional por la Región de Los Ríos, María José Gatica, aseguró que la decisión de extender el plazo para presentar indicaciones a la megarreforma abre una oportunidad para construir acuerdos en torno al proyecto de reconstrucción impulsado por el Gobierno. Además, la parlamentaria también abordó las diferencias al interior del oficialismo y sostuvo que las disputas entre los partidos que respaldan al Ejecutivo están afectando la imagen del Presidente José Antonio Kast.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la senadora Gatica valoró la decisión de aplazar el ingreso de indicaciones y afirmó que el cambio permitirá incorporar nuevas propuestas durante la discusión en el Senado. A su juicio, la iniciativa requiere un respaldo amplio para facilitar su implementación: “Mientras más actores políticos se suban a esta mesa, mucha mejor repercusión va a tener este proyecto de ley cuando ya sea aprobado“.

La parlamentaria sostuvo que existen materias en las que es posible alcanzar consensos, entre ellas la invariabilidad tributaria, y manifestó su expectativa de que durante los próximos días se definan los principales puntos de acuerdo para continuar con la tramitación de la iniciativa.

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Consultada por las críticas que algunos parlamentarios de oposición han dirigido al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, Gatica aseguró que ha observado un cambio en la disposición del Ejecutivo para negociar. “El hecho de que ya se haya aplazado la fecha del ingreso de las indicaciones y que el ministro se haya sentado con los distintos actores es un cambio“, señaló.

La senadora también se refirió a las diferencias que se han evidenciado entre los partidos que respaldan al Gobierno. En ese contexto, respaldó el llamado del Presidente Kast a mantener la unidad del sector y advirtió que los enfrentamientos públicos terminan debilitando al Ejecutivo. “El respeto es fundamental para que podamos seguir avanzando“, subrayó.

Gatica apuntó especialmente a las críticas provenientes del Partido Republicano y aseguró que ese tipo de disputas transmite una señal equivocada hacia la ciudadanía. “Si los diputados disparan contra senadores de Renovación Nacional porque tienen una postura distinta, obviamente genera desorden, se ve mal y al final el que termina perjudicado es el Presidente“, indicó.

La legisladora sostuvo que quienes respaldan al Gobierno tienen más puntos de encuentro que diferencias y llamó a concentrar el debate en la tramitación de las iniciativas comprometidas por el Ejecutivo. Asimismo, planteó que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, debe asumir un rol más activo en la coordinación política del oficialismo, tanto con los partidos como con las autoridades regionales.

En tanto, Gatica reiteró que Renovación Nacional mantiene su disposición de respaldar la agenda del Ejecutivo y señaló que la posibilidad de consolidar una coalición estable dependerá de la capacidad del oficialismo para resolver sus diferencias.

“Podemos ser coalición, pero para eso tiene que haber cariño y respeto, porque un matrimonio no se concreta en torno a las faltas de respeto“, concluyó.