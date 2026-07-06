UEFA carga contra la FIFA por habilitar a Balogun: “Incomprensible e injustificable”

La UEFA cuestionó con dureza la decisión de la FIFA de suspender la sanción por tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun, medida que le permitirá disputar este lunes el partido de octavos de final del Mundial 2026 frente a Bélgica.

A través de un comunicado, el organismo rector del fútbol europeo calificó la determinación como “inaudita, incomprensible e injustificable”, asegurando que pone en entredicho la aplicación uniforme del reglamento y la credibilidad de la competición.

“El fútbol, como cualquier otro deporte, se basa en reglas que son el pilar de una competición justa, honesta y transparente”, señaló la UEFA, agregando que, si bien algunas normas pueden estar sujetas a interpretación, “en este caso no”.

El organismo enfatizó que la suspensión automática de al menos un partido tras recibir una tarjeta roja directa “no es una opción discrecional y no requiere la decisión de un órgano competente para aplicarse”.

Además, advirtió que la medida podría tener consecuencias para el desarrollo del torneo.

“Cuando la certeza de las reglas ya no está garantizada por sus guardianes, la integridad del juego se pone en juego y la credibilidad de una competición se ve socavada”, sostuvo la UEFA, agregando que la resolución “sienta un precedente” que obligará a dar el mismo trato a casos similares durante el resto del Mundial.

La organización concluyó expresando su “incredulidad” frente a una decisión que, a su juicio, compromete la confianza en el deporte.

“Vi la jugada. No era ni falta y ese árbitro es sospechoso si miras su pasado. Balogun es nuestro mejor jugador y le enseñó la roja. POR ESO PEDÍ LA REVISIÓN DE FIFA”. Las palabras de Donald Trump. 😳🇺🇸 pic.twitter.com/ulhyMpsJfK — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 6, 2026

La postura de Bélgica y el respaldo político

La reacción de la UEFA se sumó a la de la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA), que inició un proceso de apelación para intentar revertir la habilitación de Balogun.

La federación belga argumentó que la decisión contradice tanto el Código Disciplinario de la FIFA como el reglamento específico del Mundial 2026, que establecen la suspensión automática para el siguiente encuentro tras una expulsión.

También el comisario europeo de Deportes, Glenn Micallef, calificó la determinación como “equivocada”, afirmando que comparte la opinión expresada por numerosos aficionados y exfutbolistas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mundo Deportivo (@mundodeportivo)

La decisión de la FIFA

La FIFA informó el domingo que decidió dejar sin efecto la sanción aplicando de oficio el Artículo 27 de su Código Disciplinario, que faculta al Comité Disciplinario para suspender la ejecución de una sanción previamente impuesta.

Balogun había sido expulsado el pasado miércoles en el encuentro frente a Bosnia-Herzegovina, después de que el árbitro revisara mediante video un pisotón sobre Tarik Muharemovic.

La decisión fue celebrada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien agradeció públicamente a la FIFA por “hacer lo correcto” y revertir lo que calificó como “una gran injusticia”.

En la misma línea se había manifestado días antes el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien sostuvo que la selección norteamericana había sido perjudicada por la expulsión del atacante.

Las críticas también alcanzaron al expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, quien cuestionó la resolución al señalar que “las tarjetas rojas no se anulan por llamadas telefónicas políticas” y preguntó “hacia dónde va la FIFA” tras la decisión adoptada.