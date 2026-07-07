50 años de lucha: Alicia Lira recibe Premio Nacional de Derechos Humanos 2026

Alicia Lira Matus se desempeñó desde muy joven como dirigenta sindical. Tras el golpe de Estado de 1973 fue perseguida política y en 1986 la Central Nacional de Informaciones (CNI) asesinó a su esposo, Felipe Rivera. Estos hitos la impulsaron a ser parte de la Agrupación de Familiares de Presos Políticos y posteriormente, a integrar la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), organización que preside desde 2009.

Hoy, entonces, el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), decidió distinguir la trayectoria de Alicia Lira Matus, defensora de derechos humanos y presidenta de la AFEP, con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2026. Fue electa por sobre un total de quince postulaciones y el organismo la destacó “por su importante contribución en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura, así como por su sostenido trabajo en la promoción y defensa de los derechos humanos durante las últimas cinco décadas”.

La dirigenta aseguró recibir el reconocimiento “con mucha emoción”. “Ante tantas compañeras que hemos luchado en este largo camino por la verdad, por la justicia, con obstáculos, con dificultades, es un acto tan reparatorio, tan digno. Este premio otorgado a mi persona, yo lo comparto con todas esas compañeras, las de provincia, las de regiones, con las que hemos estado décadas en distintos lados”, subrayó.

Como presidenta de la AFEP, Lira ha impulsado acciones fundamentales en pos de la reparación de las víctimas de la dictadura. Por ejemplo, la conformación de un equipo jurídico voluntario que presentó más de 1.250 querellas. También logró que la Corte Suprema emitiera un auto acordado permitiendo a la Agrupación ser parte de procesos legales.

En instancias internacionales, siguió el proceso judicial contra Augusto Pinochet en Londres, fue observadora de derechos humanos en Palestina, en el proceso de paz en Colombia y en el juicio contra el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt. Además, es vocera de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y en 2023 fue la primera persona en recibir la “Medalla Derechos Humanos y Democracia” de la Universidad de Chile.

El director del INDH, Yerko Ljubetic, manifestó que este reconocimiento “hace justicia a una trayectoria de largos años”. “Ella encarna no sólo su compromiso personal, sino que el de muchas otras personas que han sostenido durante todas estas décadas su afán por un país basado en la verdad y la justicia”, enfatizó.

Ljubetic destacó que este reconocimiento “cobra especial importancia en la actualidad, en la medida en que estamos en tiempos de brotes de negacionismo, en los que pareciera ponerse en cuestión verdades que son evidentes, que son parte de nuestra historia”.

Por lo anterior, aseguró que revisitará “la memoria del país a través de este premio”, el que “no sólo hace justicia a una vida de lucha y compromiso con los derechos humanos de Alicia Lira, sino que nos recuerda la necesidad que tenemos como país, como sociedad, de encontrarnos en cimientos democráticos basados en la verdad, la justicia y las garantías de no repetición”.

La ceremonia de entrega de este reconocimiento para Alicia Lira se realizará el próximo miércoles 22 de julio en la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la Región Metropolitana, con participación de autoridades, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, además de académicos y académicas.