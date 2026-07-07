Alejandro Micco por desempleo: “Tenemos un mercado laboral con una regulación en crisis”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, analizó el escenario del desempleo a propósito de las propuestas de la Mesa de Reactivación Laboral. Además, se refirió al escenario macroeconómico y el debate por la megarreforma del Gobierno.

En cuanto al desempleo, el también profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile calificó la situación nacional como “bastante fuerte y bien compleja”. “Más o menos uno de cada 10 trabajadores está buscando un trabajo y no lo encuentra. Imagina que en una cuadra tenemos jefas de hogar o jefes de hogar y en una de cada 10 casas la persona no está con ingresos”, afirmó.

Sobre las razones de este escenario, apuntó al “enfriamiento” de la economía y un mercado laboral “que no se ha logrado ajustar bien” desde la pandemia en comparación a otros países de la OCDE o Latinoamérica. “Hoy día, todos esos países han vuelto a niveles de normalidad, con tasas de desempleo todavía un poco altas, 6%, pero muy por debajo a la que estamos mirando nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a pensar qué estamos haciendo mal, por qué no logramos la creación de empleo”, planteó.

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Consultado respecto a cómo enfrentar esta problemática, Micco apuntó al manejo del crecimiento económico: “Cómo hacemos que la economía vuelva a crecer más, cómo hacemos para tener mayores niveles de inversión, mayor creación de riqueza, eso genera más empleo”.

Según el exsubsecretario, en Chile “tenemos un mercado laboral con una regulación que está haciendo crisis“, lo que “no está ayudando a que los procesos de ajuste se hagan de forma sana”.

El doctor en Economía aseguró que es fundamental revisar la legislación laboral, porque “algo no está funcionando bien”. “Nos está llevando a que, cuando la economía tiene un vaivén más a la baja, como estamos viendo ahora, todo el peso esté cayendo en los trabajadores que no pueden encontrar trabajo. Lo cual a mí me parece que es bastante injusto. Yo creo que es una situación de emergencia y todos tenemos que tener la capacidad de mirar dónde están las fallas”, aseveró.

La exautoridad apuntó a regulaciones que, a su juicio, están hechas “para una situación económica de una tecnología diferente”, varias de las cuales están recogidas en la propuesta de la Mesa de Reactivación Laboral.

Una de ellas es la polifuncionalidad, ámbito en el que aseguró que en Chile “tenemos un problema” porque “la legislación es muy rígida”. Explicó que con el avance de la tecnología las labores cambian y que es necesario flexibilizar las funciones para no despedir a las personas.

En ese sentido, sostuvo que si se automatizan tareas es necesario cambiar de labores a los trabajadores que cumplían esas funciones. “Y si la legislación no me deja hacer eso, estoy en un problema, porque (…) la única forma para poder moverla es echarla y volver a contratarla, eso genera un problema mayúsculo a la empresa”, aseguró.

Por otro lado, el economista abordó la jornada de trabajo de 40 horas y se refirió a la propuesta que busca modificar el periodo referencial para calcular el promedio de la jornada ordinaria. Al respecto, afirmó que si bien hay un consenso de avanzar hacia las 40 horas, “hay que transitar en forma que eso no termine destruyendo el empleo y hay formas de hacerlo”.

“En la OCDE se hace con mecanismos que permiten que estas 40 horas no se cuenten solamente semana a semana o cada dos semanas, sino que en espacios más largos, obviamente con un máximo de horas semanales”, planteó.

Acerca de la indemnización por años de servicio, aseguró que la materia “ha sido siempre muy tabú”. Planteó que el mecanismo tiene que existir, pero es necesario revisar y debatir sobre qué forma de indemnización es la mejor para que tanto trabajadores como empresas “puedan tomar decisiones, y más gente la pueda usar”.

“Tenemos que empezar a hablar, porque la economía ha cambiado mucho y el sistema actual está mostrando que está haciendo crisis, el 10% de desempleo es mucho y es muy injusto con la gente que no tiene trabajo (…). Como está la legislación laboral pareciera ser que está siendo un impedimento para que podamos crear más empleo”, agregó.

Crecimiento económico y Mepco

Respecto a la situación macroeconómica del país, el exsubsecretario de Hacienda analizó el impacto de la decisión de modificar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) por parte del Gobierno.

Cuestionó que este sistema, que funcionó como un “seguro”, fuera removido y aseguró que impactó en las expectativas económicas: “Cuando todos creemos que está bien, la economía anda bien, ¿por qué? Porque uno invierte, el otro invierte y como estamos todos invirtiendo hay mucha actividad económica. Si todos nos asustamos y dejamos de invertir y empezamos a guardar la plata bajo el colchón, ¿qué empieza a pasar? No hay movimiento en la calle, no hay ventas. Como no hay ventas, no hay decisión de producir más y la economía se hunde”.

“Lo que uno quiere hacer en economía es no crear situaciones donde todos los sectores, todos los actores económicos se coordinen en decir, ‘esto va mal’. Y un poco pasó eso. Si uno ve las expectativas de los trabajadores, de los empresarios, caen muy fuertemente (…). Se manejó mal esta crisis”, aseguró.

Megarreforma

Sobre la megarreforma del Gobierno, el economista planteó que “tiene elementos positivos” y valoró que “moderniza el actuar del Estado en los temas medionalmentales”.

En el caso de la rebaja del impuesto de primera categoría, aseguró que existe consenso en que es alto y debería bajarse, pero advirtió: “Cuando yo bajo los impuestos se rebaja la recaudación y es muy difícil que esa rebaja en recaudación sea compensada por mayor crecimiento, esto es una discusión bastante larga en economía”.

“Por lo tanto, la cara fea de esta rebaja de impuestos de primera categoría es que puede tener un impacto negativo en la recaudación y mayor déficit fiscal, lo cual hoy día ya es un problema”, resumió.

En esa línea, aseguró que lo anterior lo plantea no para rechazar la rebaja de este gravamen, sino para cuestionar las otras medidas con impacto fiscal en la megarreforma. “Yo ya las empiezo a mirar diciendo no son buenas medidas, entre ellas, por ejemplo, la reintegración”, declaró. Además, criticó el el crédito tributario para la creación de empleo, lo referido a las contribuciones y la invariabilidad tributaria.