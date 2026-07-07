Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 7 de Julio de 2026


Camioneros acusa que rebaja del diésel aún no devuelve el combustible a los valores previos a la crisis 

Tras el anuncio del ministro Quiroz, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile pidió al Gobierno cumplir el compromiso de restituir los valores registrados antes de las alzas de marzo y abril.

Tras el anuncio del ministro Quiroz, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile pidió al Gobierno cumplir el compromiso de restituir los valores registrados antes de las alzas de marzo y abril.

Nacional

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) aseguró que la rebaja anunciada para los combustibles esta semana no será suficiente para recuperar los precios que existían antes de las alzas registradas en marzo y abril de 2026.

A través de una declaración pública, el gremio sostuvo que, si se concreta la disminución de cerca de $150 por litro anunciada por el Ministerio de Hacienda, “aún quedará espacio para que se recupere a los valores previos a la mega alza de marzo y posterior de abril, de $620 sumadas ambas”.

La confederación afirmó que, con esa reducción, el precio promedio del diésel en Santiago se ubicará cerca de los $1.100 por litro a partir del jueves 9 de julio. Sin embargo, recordó que antes del inicio de la crisis los valores bordeaban los $900 por litro, por lo que “los usuarios seguirán pagando un combustible unos $200 más caro“.

La CNDC también abordó el impacto que el incremento del precio del diésel ha tenido sobre el transporte de carga. Según indicó, el sector enfrentó un aumento de 60% en el costo del combustible y, aunque las bajas anunciadas en las últimas semanas reducirían ese efecto, el sobrecosto permanecería en torno al 20%.

En ese contexto, el gremio sostuvo que “sigue siendo de alta importancia que se cumpla la promesa oficial de retornar a los valores previos a la crisis“, especialmente considerando que, según señaló, el precio internacional del petróleo promedia actualmente los 70 dólares por barril. 

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