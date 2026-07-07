COI levanta temporalmente la suspensión de Rusia, pero mantiene restricciones por la guerra en Ucrania

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció este martes el levantamiento temporal de la suspensión que pesaba sobre el Comité Olímpico Ruso (COR) desde octubre de 2023, al concluir que el organismo ya no incluye entre sus miembros a organizaciones deportivas de las regiones ucranianas ocupadas por Rusia.

La decisión fue adoptada por la Comisión Ejecutiva del COI, tras un informe de su Comisión de Asuntos Jurídicos que determinó que el COR corrigió la situación que originó la sanción hace casi tres años. De esta forma, el organismo ruso recupera de manera provisional su estatus dentro del movimiento olímpico.

No obstante, el COI aclaró que el levantamiento de la suspensión no implica una normalización completa de la situación de Rusia en el deporte internacional y mantendrá vigentes diversas restricciones relacionadas con la invasión a Ucrania.

Entre ellas, el organismo presidido por Kirsty Coventry confirmó que no organizará eventos deportivos en territorio ruso, tampoco invitará a representantes del Gobierno de ese país a sus actividades oficiales y seguirá evaluando el eventual regreso de la bandera, el himno y otros símbolos nacionales a las competiciones olímpicas.

Asimismo, el COI recomendó a las federaciones internacionales revisar las restricciones que afectan a los deportistas rusos, tanto por las consecuencias de la guerra en Ucrania como por los antecedentes del programa de dopaje de Estado que afectó al deporte ruso durante la última década.

La decisión sigue la línea adoptada en mayo respecto a los deportistas de Bielorrusia, cuando el organismo manifestó su disposición a avanzar gradualmente hacia una normalización de su participación en las competencias internacionales.

Pese a este cambio, el COI enfatizó que mantiene su condena a la invasión rusa de Ucrania y reiteró su respaldo a la comunidad olímpica ucraniana mediante programas de apoyo y solidaridad. Además, precisó que serán las federaciones internacionales y los organizadores de cada evento quienes decidirán sobre la participación de delegaciones rusas, la presencia de autoridades y el uso de símbolos nacionales.

La suspensión del Comité Olímpico Ruso fue impuesta inicialmente tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022 y se endureció en octubre de 2023, cuando el COR incorporó a organizaciones deportivas de las regiones ocupadas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, una decisión que el COI consideró una vulneración de la integridad territorial del Comité Olímpico de Ucrania y de los principios establecidos en la Carta Olímpica. A ello se sumaron las sanciones derivadas del escándalo de dopaje de Estado, que durante años obligaron a numerosos deportistas rusos a competir bajo bandera neutral.