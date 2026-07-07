Colombia: acusaciones de fraude, golpe de estado e interferencia marcan transición de Petro a De la Espriella

La transición de gobierno en Colombia está lejos de ser un proceso técnico, protocolar y pacífico. A pocas semanas del cambio de mando, el proceso de empalme —como le llama el país cafetero a este proceso que busca garantizar una entrega ordenada del poder —, quedó suspendido en medio de acusaciones graves entre el presidente saliente, Gustavo Petro, y el mandatario electo, Abelardo de la Espriella. Todo ocurre tras la elección más ajustada de la historia colombiana, en la que De la Espriella se impuso sobre el candidato oficialista Iván Cepeda por menos de un punto porcentual.

Suspensión del empalme

La ruptura se produjo cuando De la Espriella decidió frenar de inmediato las reuniones con el gobierno saliente. A través de un mensaje en la red social X acusó a Petro de liderar un “gobierno corrupto” y aseguró que su equipo no podía continuar dialogando con “una banda de golpistas y corruptos” que, según él, buscan desconocer el resultado electoral desconociendo “la voluntad soberana del pueblo colombiano”. Desde su perspectiva, no se trata de una disputa política convencional, sino de un intento por impedir su llegada al poder el próximo 7 de agosto.

También aprovechó la instancia para asegurar que Petro, Cepeda y el oficialismo en general, están tratando de sabotear la transición debido a irregularidades que el gobierno saliente busca ocultar. Por ello, prometió que hará pagar con cárcel a Petro y Cépeda.

Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia. Mi deber es… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 7, 2026

Desde la Casa de Nariño, Petro replicó con dureza. Señaló que el retiro del equipo entrante obedece a una falta de preparación para gobernar y elevó el tono al reafirmar que la elección fue fraudulenta. Según el mandatario saliente, el triunfo de De la Espriella habría sido posible gracias a “algoritmos desde California” y al respaldo de “empresas de inteligencia privada de Israel”. También habló de pruebas sobre fraude digital y financiamiento extranjero ilegal.

En el punto anterior se concentra el núcleo más delicado de la crisis. Más allá de quién ganó, lo que está en discusión es la legitimidad misma del resultado. Petro insiste en la existencia de fraude, aunque sin presentar evidencias concluyentes hasta ahora. De la Espriella, por su parte, interpreta esas denuncias como parte de un intento de golpe de Estado para desconocer la voluntad popular. El resultado es un escenario en el que ambos sectores se acusan mutuamente de vulnerar la democracia.

Las acusaciones incluso cruzaron fronteras. Petro señaló al abogado estadounidense Dan Newlin —quien mantiene vínculos directos con De la Espriella—, como supuesto financiador de propaganda digital a favor del presidente electo a través de plataformas de Meta. Newlin negó categóricamente cualquier vínculo económico con la campaña y aseguró que no aportó “ni un solo dólar”. Por tanto, sin pruebas verificables, las denuncias pueden terminar agravando la crisis en lugar de esclarecerla.

La tensión a la calle

Mientras tanto, la tensión dejó de ser exclusivamente institucional y comenzó a trasladarse a la calle. Iván Cepeda, pese a reconocer el resultado electoral, llamó a una resistencia política y social frente al nuevo gobierno. Su postura fue explícita, no acatar decisiones que considere contrarias al pueblo. Con ello, el petrismo empieza a perfilar una oposición que combinará acción legislativa con movilización social.

En esa misma línea, Petro convocó a una gran movilización nacional para el 20 de julio, coincidiendo con el Día de la Independencia y la instalación del nuevo Congreso. Aunque oficialmente se presenta como un acto de despedida, el tono del presidente saliente apunta a un objetivo más amplio: presentar un espacio desde las calles para defender sus reformas y presionar frente a lo que considera una elección ilegítima. En uno de sus mensajes más contundentes, planteó que ante una “tiranía contra el pueblo”, la respuesta debe ser una rebelión con “la mayor fuerza posible”.

Desde el campo del presidente electo, la reacción se centró en el orden público. De la Espriella advirtió que no permitirá “terrorismo urbano” ni bloqueos que paralicen las ciudades. Además, anunció la creación de “Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana” una vez asuma el cargo. La propuesta generó preocupación en sectores de izquierda y organizaciones de derechos humanos, que la comparan con las antiguas “Convivir”, estructuras que en los años 90 terminaron vinculadas al paramilitarismo y recuerdan a uno de los momentos más oscuros de la historia colombiana.

El clima de tensión también alcanza a las Fuerzas Armadas. De la Espriella les pidió garantizar la democracia y respetar la Constitución, mientras Cepeda recordó que Petro sigue siendo el comandante en jefe hasta el final de su mandato y que los militares no deben intervenir en política. En un país con antecedentes de conflicto interno, este tipo de llamados en medio de una crisis electoral adquiere una dimensión especialmente sensible.

Más allá de lo inmediato, el empalme adquiere un valor simbólico y práctico, ya no es solo un trámite administrativo, sino un mecanismo de confianza institucional. Su ruptura implica que el nuevo gobierno podría asumir con menos información y mayor desconfianza, mientras el saliente deja en suspenso una entrega del poder sujeto a un desconocimiento pleno de la legitimidad del sucesor, sin mecanismos constitucionales que le permitan evitar el proceso.

Un cambio de mando en suspenso

En ese contexto, el 7 de agosto corre el riesgo de convertirse en algo más que una ceremonia. Podría marcar el inicio de uno de los mandatos no solo más cuestionados desde su origen, sino que más tensos de la historia reciente colombiana, donde un gobierno sin experiencia en política tendrá que lidiar con uno de los escenarios más polarizados de la historia del país.

Frente a este panorama, se perfilan tres posibles escenarios. Uno, que la crisis retorne a los canales institucionales mediante investigaciones y la reactivación del empalme. Otro, que la transición continúe bloqueada y el nuevo gobierno enfrente desde el inicio una oposición activa en las calles y en el Congreso. El tercero, el más crítico, implicaría una escalada hacia la violencia y una fractura en la gobernabilidad.

En última instancia, lo que ocurre en Colombia refleja una tendencia más amplia en la región. Las democracias siguen celebrando elecciones, pero cada vez enfrentan mayores dificultades para aceptar resultados estrechos y hacer frente al impacto de las nuevas tecnologías en el ámbito de la deliberación política

Cuando el adversario deja de ser visto como un competidor legítimo y pasa a ser percibido como un enemigo, cualquier mal entendido —por mínimo que sea— puede desencadenar una crisis de consecuencias insospechadas, más cuando el otro deja de ser percibido como un semejante digno de respeto.

El riesgo de fondo es que la disputa deje de centrarse en el poder y pase a cuestionar quién tiene la autoridad para definir lo que es legítimo. Y, en ese sentido, la respuesta que pueda tener desde las calles e instituciones anticipa un convulso inicio de mandato