Desafuero de senador Calisto en pausa: tribunal ordenó la reapertura de la investigación por fraude al fisco

Este martes el Juzgado de Garantía de Coyhaique ordenó la reapertura de la investigación contra el senador Miguel Ángel Calisto (IND) por fraude al Fisco reiterado, al acoger diligencias pendientes presentadas por las defensas

La decisión judicial implica que la acusación del Ministerio Público —que solicita 12 años de cárcel— pierde vigencia, al menos por ahora, y frena temporalmente el avance hacia un eventual juicio oral.

La reapertura de la investigación tendrá un plazo de 60 días para cumplir con los peritajes y declaraciones que los imputados solicitaron.

En ese contexto, la defensa de Calisto sostuvo que, con la investigación vigente, el desafuero agendado en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt no debiera definirse hasta que se realicen las nuevas diligencias.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.