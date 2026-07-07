Desafuero de senador Calisto en pausa: tribunal ordenó la reapertura de la investigación por fraude al fisco

Este martes el Juzgado de Garantía de Coyhaique ordenó la reapertura de la investigación contra el senador Miguel Ángel Calisto (IND) por fraude al Fisco reiterado, al acoger diligencias pendientes presentadas por las defensas
La decisión judicial implica que la acusación del Ministerio Público —que solicita 12 años de cárcel— pierde vigencia, al menos por ahora, y frena temporalmente el avance hacia un eventual juicio oral.
La reapertura de la investigación tendrá un plazo de 60 días para cumplir con los peritajes y declaraciones que los imputados solicitaron.
En ese contexto, la defensa de Calisto sostuvo que, con la investigación vigente, el desafuero agendado en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt no debiera definirse hasta que se realicen las nuevas diligencias.