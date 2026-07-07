Gobierno defiende cambios al SAE: “Llevamos 10 años de un sistema que perjudica a quienes tienen mayor rendimiento”

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados continuó este martes la discusión del proyecto de ley que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE) y faculta a los establecimientos educacionales para implementar un mecanismo de elección mutua durante el proceso de admisión.

En la sesión, la ministra de Educación, María Paz Arzola, y el subsecretario Daniel Rodríguez defendieron la iniciativa respondiendo a las dudas de los parlamentarios. Las autoridades de La Moneda argumentaron que el proyecto busca reemplazar la asignación por azar en colegios con alta demanda e incorporar el mérito académico como un criterio de selección.

La ministra aclaró las cifras presentadas por el Ejecutivo en torno al funcionamiento del actual sistema, luego de que parlamentarios cuestionaran una supuesta inconsistencia entre los porcentajes de estudiantes asignados y matriculados.

“No hay una inconsistencia, sino que están midiendo cosas diferentes“, explicó Arzola. Precisó que el 53% de los postulantes obtiene inicialmente su primera preferencia y el 74% es admitido en alguna de las opciones escogidas, mientras que el 39% termina matriculándose efectivamente en su primera alternativa y el 53% concreta la matrícula en alguno de los establecimientos donde fue aceptado.

La secretaria de Estado sostuvo que las diferencias reflejan distintas etapas del proceso y añadió que los estudiantes de mejor desempeño académico continúan enfrentando desventajas bajo el sistema vigente.

“El 47% de los estudiantes calificados como de alto rendimiento quedan en su primera preferencia versus el 56% de quienes no son reconocidos como de alto rendimiento. Hay una brecha que explica que estudiantes de mayor rendimiento quedan con menor frecuencia en su primera opción y esa es una de las razones que nos motiva a buscar, a través de este proyecto de ley, reconocer el mérito académico“, afirmó.

En esa línea, Arzola defendió que el reconocimiento al esfuerzo debe formar parte del proceso de admisión. “Pensamos que el mérito académico es un elemento que debe ser resguardado y reconocido en un sistema de admisión. Si bien ahí pueden haber amplias discusiones, digamos filosóficas, sobre qué es el mérito, la verdad es que llevamos 10 años de un sistema que sistemáticamente ha terminado perjudicando a quienes tienen un mayor rendimiento“, señaló.

La ministra también enfatizó que el Gobierno aborda de manera paralela la falta de oferta educativa, tras la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados de una iniciativa que busca entregar mayor flexibilidad para ampliar la capacidad del sistema escolar.

“Reconocemos que acá hay dos problemas que tienen que ser subsanados: uno es la disponibilidad de oferta y otro cómo se asignan las vacantes más demandadas. Por eso apoyamos una iniciativa complementaria que favorece una oferta educativa de mayor calidad”, indicó.

Respecto del contenido de la reforma, Arzola explicó que el proyecto mantiene un único sistema de postulación y matrícula, pero introduce un mecanismo de elección mutua para los establecimientos que opten por utilizarlo.

Por su parte, el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, defendió el uso del concepto de “tómbola” para describir el actual mecanismo de asignación de cupos. “Sabemos que el sistema que tenemos, al existir un exceso de demanda sobre una cantidad de cupos limitada, utiliza un criterio de azar para asignar esos cupos. No es azar respecto de la elección de los padres, sino un azar en la asignación”, explicó.

Rodríguez sostuvo que, en los establecimientos con sobredemanda, los criterios de prioridad existentes tienen un efecto marginal y la mayoría de los estudiantes termina siendo seleccionada aleatoriamente. “En los colegios sobredemandados la enorme mayoría de los estudiantes son asignados al azar. Ese azar es lo que la ciudadanía ha llamado la ‘tómbola'”, declaró.

Así, afirmó que el proyecto busca justamente terminar con esa lógica, porque el Gobierno estima que existen criterios mucho más adecuados que el azar para asignar los cupos escolares.